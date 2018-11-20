Tazesi 3 lira kurusu 50 lira olan cennet elması kapış kapış satılıyor

Alaşehir'de son yıllarda özellikle kırsal Kavaklıdere, Horzumalayaka, Horzumembelli ve Horzumkeserler mahallerinde yetiştirilen cennet elması, ilçenin geleneğini değiştirmeye başladı. 250 dekar alanda toplam 3 bin ağaçta üretilen, tazesi fazla ilgi görmeyen cennet elmasının kış aylarında tüketilen kurusu neredeyse kapış kapış gidiyor. Alaşehirliler artık misafirlerine Türk kahvesinin yanında lokum, çikolata yerine kurutulmuş cennet elması ikram etmeye başladı.Tazesinin kilosu piyasada 3 liraya satılan cennet elmasının kurusu ise kalitesine göre 30 ile 50 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Kavaklıdere Mahallesi'nde yaşayan Mahir - Nurcan Güncü çifti de yetiştirdikleri cennet elmalarını kurutarak satan üreticilerden. Çift, ilk kez geçen yıl kurutarak sattıkları cennet elmalarını ihraç etmeye başladı. Aynı zamanda gemilerde elektrik ve makine teknisyeni olarak da çalışan Mahir Güncü, ihracata başlamalarını şöyle anlattı:

"Eşimle 10 yıldır cennet elması yetiştiriyoruz. İngiltere'deki arkadaşlarımıza geçen yıl hediye olarak cennet elması kurusu gönderdik. Çok beğendiler ve devamını istediler. Buradan yola çıkarak ilk zamanlarda balkonda kurutarak başladığımız cennet elması kurusunu ihraç etmeye başladık. İngiltere'ye 12 ton kuru cennet elması ihracatımız oldu."