FİNANS

Tekstil fabrikasındaki işini bırakıp, solucan gübresi üretmeye başladı

KOBİ HABERLERİ  | 08.04.2019 11:02 | Son Güncelleme

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan Yücel Küçükkansız (33), tekstil farikasındaki işini bırakıp 'Kaliforniya solucanı' üretimine başladı.

Kendi işinin patronu olan Küçükkansız, 6 ayda 3 ton solucan gübresi üretmeye başladı.

Evinin 20 metrekarelik odasında 'Kaliforniya solucanı' yetiştiriyor

Kırkağaç'ta yaşayan, evli bir çocuk babası Yücel Küçükkansız, 2 yıl önce evinin 20 metrekarelik odasında 'Kaliforniya solucanı' yetiştirmeye başladı. Bir tekstil fabrikasında çalışarak geçimini sağlayan Küçükkansız'ın, 2017 yılının Aralık ayında İŞKUR'a yaptığı hibe desteği başvurusu olumlu sonuçlandı. Projesinin onaylanmasının ardından Küçükkansız, evlerinin yanındaki arsasında 168 metrekarelik sera şeklinde kapalı alan oluşturdu. Ardından da bu kapalı alana solucan yetiştirmek için havuzlar yerleştirdi. Evde yetiştirdiği 200 bin solucanı da, buraya taşıyan Küçükkansız, aldığı hibe desteğinden kalan parayla 700 bin Kaliforniya solucanı daha aldı. Tekstil fabrikasındaki işinden de ayrılan Küçükkansız, 6 ayda 3 ton solucan gübresi üretmeye başladı.

'ARTIK KENDİ İŞİMİN PATRONUYUM'

'ARTIK KENDİ İŞİMİN PATRONUYUM'
Evde yetiştirdiği Kaliforniya solucanlarının artık bulundukları yere sığmaması üzerine işi profesyonelliğe dökmek istediğini belirten Küçükkansız, şöyle konuştu:
"Ancak, maddi imkanlarım biraz kısıtlıydı. Tip1 diyabet hastasıyım. Bu nedenle engelli statüsünde kabul ediliyorum. İŞKUR'un engeliler için verdiği hibe desteği için başvurdum. Kabul edildi. Yapılan incelemelerin sonucunda 30 bin liralık hibe desteğini aldım. Bu destekle de gübre üretimi için kapalı olan kurdum ve 700 bin Kaliforniya solucanı daha aldım. Bugün solucanlarımın sayısı 1 milyona ulaştı. Daha önceden fabrika işçisiydim, artık kendi işimin sahibiyim. Ürettiğim Kaliforniya solucanlarının gübresini Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiyorum. Siparişleri internet üzerinden alıyorum. Kargo yoluyla da yolluyorum. Bu iş sayesinde evimi geçindiriyorum. Tüm girişimcilere bir işe girerken korkmamalarını öneriyorum."

'BİZLER DE MUTLU OLDUK'

'BİZLER DE MUTLU OLDUK'
Manisa İŞKUR Müdür Vekili Eşref Aslan da, yüzde 40 ve üzeri engeli bulunup da kendi işini kurmak isteyenlerle, eski hükümlü vatandaşların proje hazırlayıp sunmaları halinde kendilerine hibe kredi desteği verildiğini belirterek, şunları söyledi:
"İŞKUR olarak elimizden geldiği kadar devletimizin sağlamış olduğu imkanları girişimcilerle buluşturmaya çalışıyoruz. Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunup da kendi işini kurmak isteyen vatandaşlarımıza, eski hükümlü vatandaşlarımıza proje hazırlayıp sunmaları halinde, engelli ve eski hükümlü hibe projesi kapsamında destek vermekteyiz. Yücel Küçükcansız da bize böyle bir projeyle geldi. Biz de bunu genel merkezimizle paylaştık ve onayını aldık. Kendisine 30 bin liralık hibe desteğimiz oldu. Kendisinin işi kurmasından dolayı bizler de mutlu olduk. Yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlarımızdan kendi işini kurma düşüncesi olanlar bize başvurabilir. Hibe destek programlarımızdan yararlanabilir." KAYNAK:DHA
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Anahtar Kelimeler:
Kaliforniya solucanı manisa

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