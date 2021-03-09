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Tesadüfen başladı, 14 çeşit sabun üretiyor

KOBİ HABERLERİ  | 09.03.2021 10:38 | Son Güncelleme

Samsun’un Alaçam ilçesinde yaşayan girişimci bir çift, tesadüfen sabun üretti. Taleplere yetişemediğini söyleyen Batı çifti zeytinyağlı, lavanta, aleo vera ve kestane ballı sabun başta olmak üzere 14 çeşit sabun üretiyor.

Gürhan ve Bahar Batı çifti, zeytinyağlı, lavanta, aleo vera, kestane ballı, keçi sütlü, bıttım (menengiç), tatlı badem, limon otuyağı, sarı kanteron, atkestanesi, biberiye, defne yaprağı, argan ve pirinç kepeği gibi 14 çeşit sabun üretiyor. İlçeye 13 kilometre uzaklıkta bulunan Sarılık Mahallesi’ndeki lavanta tarlasında yetiştirdiği 7 çeşit, aromatik bitkileri kullanarak 2 yıl önce doğal sabun üretmeye başladı. Evinin çatı katında üretim yapan Batı çifti, bunları satarak aile bütçesine katkı sağlıyorlar. Yetiştirdiği bitkilerden sezonuna göre farklı özelliklerde sabunlar imal eden Batı çiftti, taleplere yetiştiremiyor.

'14 ÇEŞİT SABUN ÜRETİLİYOR'

Gülhan Batur (52), “Esnafım aynı zamanda, arıcılık yapıyorum. Bu sayede de sabun yapmaya başladım. Arıcılık yaparken Samsun Arıcılar Birliği aynı zamanda tarım müdürlüğünün ortak projesi ile Alaçam ilçemize bir lavanta bahçesi oluşturduk. Buradaki amacımız lavanta üretmek. Lavanta balı değerli bir bal. Fakat sonradan öğrendik ki lavantanın yağı baldan daha değerli. Biz bu yağı nasıl değerlendiririz diye düşünürken dostlar dedi ki hammadde olarak yağı satmayın, alternatif ürünler elde edin. Ne üretebileceğimize gelince parfümdür, kolonyadır, sabun gibi çeşitli alternatifler sundular. Ben de sabunla bu işe başladım. Önce lavanta sabun yaptım. Birkaç denemeden sonra baktım oluyor. Sonrasında kendi yetiştirdiğimiz evde yağını yaptığımız sarı kantaron, atkestanesi, defne gibi yağlardan sabun çeşitlerine devam ettim. Eşimizin dostlarımızın tavsiyesiyle keçi sütü, aloe vera, pirinç sabunu, limon sabunu çeşitleri çoğalttık. 14 çeşit sabun yapıyorum. Bunu daha da çoğaltacağız” dedi.

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'TAKVİYE YAĞLAR EKLİYORUZ'

“Ana hammaddesi yüzde yetmiş hakiki zeytinyağı. Bu soğuk döküm olduğu için zeytinyağından başka olmuyor. Onun haricinde Hint yağı, palm yağı, Hindistan cevizi yağı gibi vücudu besleyici, cildi nemlendirici , siyah noktaları temizleyici ürünler kullanıyoruz. Ayrıca kestane balı sabunu olacaksa yüzde 15, yüzde 20 oranında kestane balı, aloe vera olacaksa yüzde 15, yüzde 20 aloe vera yağı gibi takviye yağlar kullanıyoruz.”

'TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ'

Türkiye’nin bir zeytinyağı ülkesi olduğunu belirten Batur, “Sabun kültürü çok fazla. Arkadaşlar önce birkaç tane alıyorlar, sonra beğenip çevrelerine tavsiye ediyorlar. Emin olun yetiştiremiyorum. Saça vücuda, sırt ağrılarına yağın özelliğine göre çeşitli faydaları var. Şu anda ki tek hedefimiz sayıyı çoğaltmak ve taleplere cevap verebilmek. Şu anda ürettiğimizi hemen satıyoruz” diye konuştu.

'KESTANE BALLI SABUNU TÜRKİYE'DE İLK BİZ ÜRETTİK'

Türkiye’de 2 türlü sabun üretiminin olduğunu ifade eden Gülhan Batur, “Biri soğuk diğeri sıcak döküm. Sıçak döküm genelde Akdeniz ve Ege’de yapılıyor. Pekmez kaynatır gibi kaynatılıp ertesi gün kullanabiliyorsunuz. Bizim yaptığımız soğuk döküm. 45 gün bekleme süresi var. Her sabunun kendine göre bir öyküsü var, emeği var, bir hikayesi var. Kestane ballı sabunu Türkiye’de ilk ben yaptım. Daha önce ballı sabunlar var idi. Ama kestane balı yoktu. İlk defa yapmak bana nasip oldu” şeklinde konuştu.

Bahar Batur (44) ise “Eşime sabun yapma konusunda yardımcı oluyorum. Bu şekilde ev bütçemize katkı sağlıyoruz. İlk başlarda yaptığı sabunlar olmadı. Formülleri değişik olduğu için gramajları fazla oldu. Tekrar tekrar denedik. Sonunda başarılı olduk” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
hobi bahçesi gibi millete hayal satmayın yeter kandırmayın insanları, üretip satmak o kadar zor ki, sanırsın müşteri kaynıyor, neredeeee
insanların gıda kıtlığı yiyeceklerden neden üretiyor acaba,milletimizin çoğu kestane balının tadını bile bilmiyordur,amaçları para hırsı başka birşey değil,diğer bitkilerden yaptıklarına sözüm yok,insanlarda biraz bilinç olması lazım körü körüne kendi duygularının hırslarına kapılmaması lazım
sanki ülkede sabun kıtlığı varış gibi talebe yetişemiyoruz açıklamsı yapıyorlar.ben uzun zamandan beri ticaretle uğraşıyorum,hiç işlerim yoğun olmadı.basının abartısından başka bir şey değil.
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