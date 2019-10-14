Traktörler 'Makrobat'la eğimli arazide güvende

İstanbul'da 18 yaşındaki üniversite öğrencisi ile babasının, Yıldız Teknik Üniversitesinden (YTÜ) uzmanların iş birliğiyle geliştirdiği "Makrobat" sistemi, traktörlerin yüzde 75 eğimde bile rahatlıkla çalışmasını sağlıyor.

Bursa'da düzenlenen Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'nda (BURTARIM 2019) tanıtılan sistem, çiftçilerden yoğun ilgi gördü.

YTÜ Teknopark'ta yaklaşık iki yıllık Ar-Ge çalışması sonucu üretilen "Makrobat" sistemi tüm traktörlere monte edilebiliyor. Ön ve arka lastikler arasına takılan sistem sayesinde çift çeker bir traktör dört çekere, dört çekerler ise altı çekere dönüşüyor.

Sonradan eklenen iki lastik, sistem sayesinde ön ve arka lastiklerin etrafında 360 derece dönebiliyor. "Makrobat" ile adeta bisiklet gibi ön lastikleri havada ilerleyebilen traktör 1,5 metre yüksekliğe rampasız çıkabiliyor.

Traktörlerin yüzde 75 eğimde bile devrilmeden çalışabilmesini sağlayabilen bu sistemi edinmek isteyenlere 3-4 ay sonrasına gün veriliyor.

'SİSTEMİN PATENTİNİ DE ALDIK'