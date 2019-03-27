Türkiye’deki firmaları dünyaya açan en önemli platform: Hippist

Deniz Kahraman, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde pazarlama ve dijital pazarlama konularında 15 yılın üzerinde çalışmış. Bir gün Londra’nın en çok alışveriş yapılan marketlerinden birini gezerken markette Türkiye’de üretilen ne kadar az ürün olduğunu düşündüğünü ifade eden Kahraman, o sırada kuru kayısı paketleri olan bir raf gördüğünü belirtiyor. 'Ah bunlar kesin Türkiye’dendir' diye incelerken paketin üstündeki yazıyı okuduğunu aktaran Kahraman, “Türkiye ürünüdür, Fransa’da paketlenmiştir yazıyordu. İşte o an ülkemizdeki üreticilerin dünyaya açılabilecekleri bir platform kurmaya karar verdim ve hippist doğdu” şeklinde özetliyor oluşturduğu markanın hikayesini.

PLATFORMA İHTİYAÇ VAR

Ortağıyla birlikte ajanslarını Londra’ya taşıyan Kahraman, 2 yıl süre ile Türkiye’den gelip İngiltere’de faaliyet göstermek isteyen büyük küçük birçok şirketin e-ticaret operasyonlarını sıfırdan kurup yöneterek, onlara danışmanlık yapıyor. Kahraman, girişimcilerin durumunu şu şekilde aktarıyor: “Öncelikle pazara girmek zor ama doğru yerden başlandığında bir İngilize ince belli çay bardağı satabiliyorsunuz. İkincisi, ülkemizde sayısı her geçen gün artan, çok sayıda yetenekli tasarımcımız var. Ancak bu tasarımcılar üretim ve yaratım süreçlerine odaklandıkları için online satış ve ihracata zaman ve de dikkat ayıramıyorlar. Bu nedenle kendilerini yeni pazarlara açacak bir platforma çok ihtiyaçları var.” Tasarımcıların hippist’te sadece ürünlerini satmadığına işaret eden Kahraman, girişimcinin fikir liderleri, satın almacılara ulaşıp ürünlerini risk almadan dünyanın dört bir yanına satabildiğini belirtiyor.