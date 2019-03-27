FİNANS

Türkiye’deki firmaları dünyaya açan en önemli platform: Hippist

KOBİ HABERLERİ  | 27.03.2019 10:53 | Son Güncelleme

Türkiye’deki tasarımcı ve üreticiler yurt dışı pazarlara açılma noktasında sorun yaşıyor. KOBİ’nin sadece satış değil, pazarlama konusunda da onları destekleyecek bir platforma çok ihtiyacı olduğunu belirten girişimci Deniz Kahraman, kurduğu marka ile tasarımcılar için e-ticaret kanalı açtı.

Türkiye’deki firmaları dünyaya açan en önemli platform: Hippist

Deniz Kahraman, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde pazarlama ve dijital pazarlama konularında 15 yılın üzerinde çalışmış. Bir gün Londra’nın en çok alışveriş yapılan marketlerinden birini gezerken markette Türkiye’de üretilen ne kadar az ürün olduğunu düşündüğünü ifade eden Kahraman, o sırada kuru kayısı paketleri olan bir raf gördüğünü belirtiyor. 'Ah bunlar kesin Türkiye’dendir' diye incelerken paketin üstündeki yazıyı okuduğunu aktaran Kahraman, “Türkiye ürünüdür, Fransa’da paketlenmiştir yazıyordu. İşte o an ülkemizdeki üreticilerin dünyaya açılabilecekleri bir platform kurmaya karar verdim ve hippist doğdu” şeklinde özetliyor oluşturduğu markanın hikayesini.

PLATFORMA İHTİYAÇ VAR

Ortağıyla birlikte ajanslarını Londra’ya taşıyan Kahraman, 2 yıl süre ile Türkiye’den gelip İngiltere’de faaliyet göstermek isteyen büyük küçük birçok şirketin e-ticaret operasyonlarını sıfırdan kurup yöneterek, onlara danışmanlık yapıyor. Kahraman, girişimcilerin durumunu şu şekilde aktarıyor: “Öncelikle pazara girmek zor ama doğru yerden başlandığında bir İngilize ince belli çay bardağı satabiliyorsunuz. İkincisi, ülkemizde sayısı her geçen gün artan, çok sayıda yetenekli tasarımcımız var. Ancak bu tasarımcılar üretim ve yaratım süreçlerine odaklandıkları için online satış ve ihracata zaman ve de dikkat ayıramıyorlar. Bu nedenle kendilerini yeni pazarlara açacak bir platforma çok ihtiyaçları var.” Tasarımcıların hippist’te sadece ürünlerini satmadığına işaret eden Kahraman, girişimcinin fikir liderleri, satın almacılara ulaşıp ürünlerini risk almadan dünyanın dört bir yanına satabildiğini belirtiyor.

deniz-karaman

50 ÜLKEDE EK SATIŞ İMKÂNI

Ege’nin ballarıyla yapılan mumların bir İngiliz tarafından yerel ödeme sistemleri ve müşteri hizmetleri ile satın alındığına vurgu yapan Kahraman, “Tasarımcılar Amazon kanallarımızı da kullanarak 50’den fazla ülkede ek satış kanallarına sahip oluyorlar” değerlendirmesinde bulunuyor. Kahraman, 10 tasarımcı 100 ürünle başladıkları yolculukta, 6 ay gibi kısa bir sürede 85 marka ve 2 bin 500 ürünü satışa sunar hale geldiklerini ifade ediyor.

6 AYDA YÜZDE 1500 BÜYÜME

Singapur’dan Kanada’ya dünyanın dört bir yanına satış yapmaya başladıkları bilgisini veren Kahraman, “Satışlarımız geçtiğimiz 6 ayda yüzde bin 500’ün üzerinde büyüdü. Ekibimiz 4 kişi oldu” diyor. “Üretim ve ihracat hacminin artması Türkiye ekonomisi için çok büyük öneme sahip” diyen girişimci Deniz Kahraman, Türkiye’de yüzlerce yetenekli tasarımcının bulunduğuna dikkati çekiyor.

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