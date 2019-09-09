Türkiye’nin en modern keçi çiftliği İzmir’de kuruldu

İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Yeşilköy bölgesinde kurulan Yeşilköy Keçi Çiftliği, kapasitesinden ekipman teknolojisine ve on binlerce hayvan arasından gen haritası kriterine göre seçilen keçileriyle Türkiye'de bu anlamda hayata geçirilen en büyük yatırım olma özelliği taşıyor. Toplamda 64 bin metrekare arazi üzerinde 8 bin metrekare kapalı alana sahip damızlık keçi çiftliğinde yetiştirilen ari ırk keçilerden elde edilen keçi sütünü almak için dünyanın en önemli süt ve süt ürünleri üreticileri sırada bekliyor.

Çiftliğin yöneticisi Ufuk Bilgi, “İzmir’de gerçekleştirdiğimiz yatırım ile Kazakistan’dan Arap yarımadasına, kuzeyde Rusya’dan Kuzey Afrika’ya kadar damızlık keçi ve teke üreticisi olacağız” dedi.

Keçi çiftliklerinin yatırımcılar için cazip bir alternatif olduğuna dikkat çeken Bilgi, dünyada ve Türkiye’de büyüyen keçi sütü pazarı ile birlikte somatik hücre ve bakteri sayısı minimum olan süt bulmanın çok zor olduğunu belirtti. Bilgi, “Tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir marka olarak ülkemizin hayvancılık endüstrisine ışık tutacak ve özellikle hayvan ürünleri ihracatını ciddi anlamda değiştirecek bir yatırıma imza attık. Her detayına önem verdiğimiz damızlık keçi çiftliğimizde yer alan keçi ve tekelerimiz on binlerce hayvan arasından özenle seçildi. Tamamı pedigri kayıtlarına sahip, tüm hastalıklardan ari, sertifikalı keçilerimizi en sağlıklı ve verim alabileceğimiz iklimde yetiştiriyoruz. Biyogüvenlik risk değerlendirmesi sonucunda İzmir Kemalpaşa Yeşilköy’de yakın bölgede başka hiçbir hayvansal üretimin bulunmadığı bir mevkide çiftliğimizi kurmaya karar verdik. Çiftliğimiz, sağlık yönünden koruyucu tüm tedbirlerin alındığı Türkiye’nin en modern keçi çiftliği” şeklinde konuştu.