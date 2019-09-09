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Türkiye’nin en modern keçi çiftliği İzmir’de kuruldu

KOBİ HABERLERİ  | 09.09.2019 10:32 | Son Güncelleme

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde girişimci Hakan Gıda, Türkiye’nin en modern keçi çiftliğini 30 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdi.

Türkiye’nin en modern keçi çiftliği İzmir’de kuruldu

İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Yeşilköy bölgesinde kurulan Yeşilköy Keçi Çiftliği, kapasitesinden ekipman teknolojisine ve on binlerce hayvan arasından gen haritası kriterine göre seçilen keçileriyle Türkiye'de bu anlamda hayata geçirilen en büyük yatırım olma özelliği taşıyor. Toplamda 64 bin metrekare arazi üzerinde 8 bin metrekare kapalı alana sahip damızlık keçi çiftliğinde yetiştirilen ari ırk keçilerden elde edilen keçi sütünü almak için dünyanın en önemli süt ve süt ürünleri üreticileri sırada bekliyor.

Çiftliğin yöneticisi Ufuk Bilgi, “İzmir’de gerçekleştirdiğimiz yatırım ile Kazakistan’dan Arap yarımadasına, kuzeyde Rusya’dan Kuzey Afrika’ya kadar damızlık keçi ve teke üreticisi olacağız” dedi.

Keçi çiftliklerinin yatırımcılar için cazip bir alternatif olduğuna dikkat çeken Bilgi, dünyada ve Türkiye’de büyüyen keçi sütü pazarı ile birlikte somatik hücre ve bakteri sayısı minimum olan süt bulmanın çok zor olduğunu belirtti. Bilgi, “Tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir marka olarak ülkemizin hayvancılık endüstrisine ışık tutacak ve özellikle hayvan ürünleri ihracatını ciddi anlamda değiştirecek bir yatırıma imza attık. Her detayına önem verdiğimiz damızlık keçi çiftliğimizde yer alan keçi ve tekelerimiz on binlerce hayvan arasından özenle seçildi. Tamamı pedigri kayıtlarına sahip, tüm hastalıklardan ari, sertifikalı keçilerimizi en sağlıklı ve verim alabileceğimiz iklimde yetiştiriyoruz. Biyogüvenlik risk değerlendirmesi sonucunda İzmir Kemalpaşa Yeşilköy’de yakın bölgede başka hiçbir hayvansal üretimin bulunmadığı bir mevkide çiftliğimizi kurmaya karar verdik. Çiftliğimiz, sağlık yönünden koruyucu tüm tedbirlerin alındığı Türkiye’nin en modern keçi çiftliği” şeklinde konuştu.

Uzun vadede keçi sütü tozu üreteceklerini ifade eden Bilgi, “Kontamine olmamış yağsız keçi sütü tozu dünyanın her yerinden talep görüyor. Yeşilköy Keçi Çiftliğimizde üretilecek keçi sütü tozları ile bu pazarda da çok iddialı bir konuma geleceğiz” diye konuştu.

ÇİFTLİK AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARI ÜZERİNDE

Çiftlikte metrekare başına düşen keçi sayısında da Avrupa Birliği standartlarının üzerine çıkıldı. Tüm hastalıklardan ari sertifikalı keçilerden son teknoloji süt sağım sistemi ile yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyacın en sağlıklı ve verimli şekilde karşılanması hedefleniyor.

ANNE SÜTÜNE EN YAKIN SÜT

Doğal homojenize olan keçi sütü, anne sütüne en yakın süt olmasıyla biliniyor. Son yıllarda Türkiye’de ve dünyada pazarı günden güne artan keçi sütünün vitamin A, fosfor, magnezyum ve selenyum miktarı ile anne sütünden sonra tüketilmesi öneriliyor. Laktoz oranı bakımından yüksek proteinlere sahip olması nedeniyle keçi sütü değerli besin öğeleri içeriyor. Yeni doğan bebekler, anne sütü alamadığı dönemlerde ihtiyaç duyacağı besin elementlerini keçi sütünden karşılayabiliyor. Keçi sütündeki bakteri miktarının ve yağ oranının diğer hayvanlardan daha az olması, diş ve kemik gelişimi için de iyi bir kalsiyum kaynağı olarak bilinmesi keçi sütü ve ürünlerine olan talebi artırıyor.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
keçi çiftliği izmir

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