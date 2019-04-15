Vatandaşlar kilosu 100 TL’yi bulan mantarı toplamak için birbiri ile yarışıyor

Kale ilçesinde kuzugöbeği döneminin başlamasıyla vatandaşlar mantarın yoğun olarak bulunduğu yerlere akın etmeye başladı.

Kuzugöbeği mantarını bulan yaşadı! Kilosu 100 TL

Kale ilçesi Esenkaya mahalle sakinleri de aile üyeleri ile birlikte dağ, bayır demeden her yerde kuzugöbeği toplamaya çıktı.

Nadir rastlanan bir mantar türü olduğu için kilogram (kg) fiyatı yaklaşık 100 TL’den alıcı bulan mantarı toplayan vatandaşlar kuzu göbeğini çoğunlukla kendi tüketimleri için kullanırken, arta kalanı ise özel olarak talepte bulunan vatandaşlara satıyorlar.

Çevre halkı ile birlikte şehir içi ve şehir dışından gelen vatandaşlarında son günlerde uğrak mekanı haline gelen Esenkaya mahallesinde mantarın en çok ise Deli Ahmet diye adlandırılan dere yatağı çevresinde bulunduğu öğrenildi.