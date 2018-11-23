FİNANS

Yayladağı lokumu Fransız ve Almanların da ağzını tatlandırıyor

KOBİ HABERLERİ  | 23.11.2018 12:16 | Son Güncelleme

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde üretilen Yayladağı’na özgü lokum Fransız ve Almanların da ağzını tatlandırıyor.

Yayladağı lokumu katkı maddesi kullanılmaması, ağızda kolayca erimesi, dişe yapışmaması gibi özellikleri ile tercih ediliyor.

Yarım asırdır bu işi yapıyorlar

Yayladağı ilçesinde lokum üretimi yapan işletme sahibi Yusuf Keçecioğlu, Yayladağı lokumunun en büyük özelliğinin glikozsuz ve doğal olması olduğunu belirtti. Keçecioğlu, “Yayladağı lokumu Hatay’ın Yayladağı bölgesinde üretilen bir lokumdur.
Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bir lokum üretilmemektedir. Tamamen doğadır. Lokumu meşhur hale getiren tamamen doğal oluşudur. Ürünümüz glikozsuzdur, Türkiye çapında bilinen, saylan bir üründür. Biz buradan Yayladağı’ndan tüm dünyaya, Türkiye’ye lokum gönderiyoruz. Doğal Yayladağı lokumu ile Türkiye’nin ve dünyanın ağzını tatlandırmaya devam ediyoruz” dedi.
Yaklaşık 16 yıldan bu yana lokum ustalığı yapan Süleyman Türkay ise ürettikleri lokumların içerisinde herhangi bir katkı maddesi olmadığını haftada 5 ton lokum üretimi yaptıklarını belirterek 15-16 senedir lokum imalatında çalışıyorum. İşimizi severek yapıyoruz, sevdiğimiz bir iş. Haftada 5 ton lokum üretiyoruz. Bunun 3 tonu yurt içine, 2 tonunu da yurt dışına ihraç ediyoruz. 12 çeşit lokumumuz var, bunlar fındık, ceviz, gül, nane, limon aroması, kuş lokumlarımız, çifte kavrulmuşumuz” dedi.
Yayladağı lokumunun içerisinde sadece şeker, su ve nişasta olduğuna dikkat çeken Türkay, "Lokumumuz, şekeri, suyu ve nişastayı atıp 1,5-2 saatlik sürede kaynayıp, piştikten sonra tablalarımıza döküyoruz. Bir gün gibi bir süreçte dinlenip daha sonra kesime başlıyoruz.
Yemişliler de aynı sadece yemiş farkımız var. Kazana yaklaşık 50 kilogram şeker atıyoruz, yaklaşık 7-8 kilo kadar nişasta kullanıyoruz. Katkı maddesi olarak bir de suyumuz var. Yemişine göre kuruyemiş, aromasına göre aroma atıyoruz. Lokumumuza herhangi bir katkı maddesi yok glikoz gibi ve doğaldır. Dişe yapışmaz ve yumuşaktır. Katkı maddesi olmaması Yayladağı lokumumuzu meşhur hale getiriyor” ifadelerine yer verdi. KAYNAK:İHA
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Anahtar Kelimeler:
Hatay lokum ihraç

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