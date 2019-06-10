Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

2016 yılında Hollanda’nın Utrecht kentinden gelerek Aydın’ın Efeler ilçesine yerleşen Rauf Öküzcü, çiftçilikle uğraşmaya başladı. Veteriner olan eşi Diane ile birlikte kendi kurdukları çiftlikte, tarımla uğraşan Öküzcü, internet üzerinden gördüğü Romanov cinsi koyunları yetiştirmek için girişimde bulundu.

Öküzcü, 14 koyunla başladığı işte 8 ay sonunda koyun sayısı 40’a ulaşınca, bu koyunları internet üzerinden satmaya karar verdi. Sosyal medya platformlarından koyun satışına başlayan Öküzcü, Türkiye’nin bir çok bölgesinden talep olduğunu söyledi.

Herşeyin bir merakla, hobi olarak başladığını ifade eden Öküzcü, “Bu koyunları internetten takip ediyordum. Bu koyunlardan Ankara’daki çiftlikten Koçarlı’ya gelmiş. Oradan 14 tane romanov cinsi koyunu aldım. Veteriner olan eşimin de desteği ile güzel bir bakımla, 8 ay sonunda 40 koyuna ulaştık. Şu an damızlık olarak isteyenler oluyor. 2 dişi bir erkek koyun alıp bu işi yapmak isteyenler oluyor. Doğurganlığı çok yüksek, hiç zorluk çekmiyoruz, bir müdahaleye gerek kalmıyor. Geçen senenin kuzuları ilk doğumlarında ikiz doğum yaptılar. Genelde bu tür koyunlarda ilkler ikiz oluyor. İkinci üçüncü doğumdan sonra üçüz, dördüz hatta beşiz doğum yapanları var” dedi.