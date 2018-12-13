FİNANS

Yılda 1 milyon üretiyor! tanesi 5 lira

KOBİ HABERLERİ  | 13.12.2018 12:27 | Son Güncelleme

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan İsmail Eroğlu (40), şeker hastası yakınının sağlığına yararlı geleceğini öğrendiği pepino meyvesinin 4 fidanıyla dikerek başladığı işte, bugün 4 dönümlük serasında 20 tona yakın üretim yapıyor

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde televizyon üreten bir fabrikada 10 yıl işçi olarak çalışan evli ve iki çocuk babası İsmail Eroğlu, şeker hastası olan amcasının oğlunun sağlığına ne iyi gelir diye internetten araştırma yaptı. Kavuna benzer aroması olan pepino meyvesinin iyi geldiğini öğrenen Eroğlu, 4 fidan edindi. Çevresinden gelen talepler üzerine Eroğlu, pepino meyvesini üretme kararı aldı. Anavatanı Güney Amerika olan meyvenin yetişme iklimine göre, Hacırahmanlı Mahallesi'nde kapalı bir sera kurdu. Eroğlu, işi büyütünce fabrikadaki işini bıraktı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen siparişler üzerine alanını büyüten Eroğlu, bugün 4 dönümlük serasında 20 tona yakın pepino üretimi yapıyor.

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4 FİDANDAN 20 BİN FİDANA ULAŞTI

4 FİDANDAN 20 BİN FİDANA ULAŞTI
Talepler üzerine üretimi arttırdığını belirten Eroğlu, "Şu anda 20 bin fidanım var. Yıllık 1 milyon pepino üretme kapasitesine ulaştım. Pepinonun saksılı olarak fidesini ya da meyvesini satıyoruz. Tarla ekimlerine genelde fide olarak yolluyoruz. İsteyene meyveli, isteyene meyvesiz haliyle yolluyoruz. Türkiye'de çok nadir yetiştirilen bir bitki. Meyveli saksıyı 15 liraya, pepino fidanlı saksıyı 10 liraya ya da sadece meyveyi isteyene tanesi 5 liradan satıyoruz" dedi.

PEPİNO NASIL BİR MEYVE?

PEPİNO NASIL BİR MEYVE?
Anavatanı Güney Amerika ülkelerinden Peru olan Pepino meyvesi, kavun aromalı, sulu ve ince kabuklu bir tropikal egzotik meyve. Son yıllarda Türkiye’de yetiştirilen pepino meyvesi, kavun, muz ve ananasa benzeyen tadıyla büyük ilgi görüyor. Dünyada üretimi yapılan başlıca çeşitleri Schmidt, Kawi, Suma, Asca, Lincoln, Gold, Golden Litestipe, Miski. Ülkemizde üretimi yapılan çeşidi ise miski. Ağırlığı 40- 50 gramdan 1300 grama kadar değişen meyve genellikle 150- 600 gram arasında. Ve ortasında çekirdek, tohum bulunmayan meyvenin tamamı yenilebiliyor.
Pepino’nun kanser hücrelerinin yok olmasında büyük etki sağladığı ve kolesterolü düşürdüğü belirtiliyor. Hücre yenileyici ve kemik gelişimine fayda sağlayan özelliğiyle çocukların gelişiminde büyük rol oynayan pepino meyvesi, C vitamini deposu olma özelliğiyle idrar yolları, solunum yolları enfeksiyonlarında vücut direncini artırdığı, içerdiği kalsiyum oranıyla da ağrıların giderilmesinde de önemli bir etkiye sahip iddia ediliyor.

PEPİNO MEYVESİNİN FAYDALARI

PEPİNO MEYVESİNİN FAYDALARI
Anemi hastalarının tüketmesinin önerildiği pepino meyvesi, böbrek kumunun düşürülmesinde, cinsel duyguları veya isteği uymasında, uyku düzenini dengeleyerek, menopoz döneminde yaşanan psikolojik sorunları gidermede olumlu bir etkisi bulunduğu belirtilliyor. İçerisinde K vitamini sayesinde kanın pıhtılaşmasını kolaylaştırdığı belirtiliyor.

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manisa girişimci

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