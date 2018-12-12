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Yumurtası 40 TL, kendisi 2 bin TL

KOBİ HABERLERİ  | 12.12.2018 13:58 | Son Güncelleme

Yumurtası 40 TL kendisi 2 bin TL olan süs tavuklarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 6 yıldır hobi olarak süs tavuğu yetiştiren 26 yaşındaki Serdar Vardar, bu sene yumurtasından itibaren kendi yetiştirdiği 10 horozla Türkiye’deki şampiyonalara katılıp şampiyon olmayı beklediğini söyledi.

Hobi olarak süs tavuğu yetiştirenler, Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından düzenlenen ’Türkiye Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi’ yarışmalarında şampiyon olabilmek için kendi ürettikleri hayvanlarla boy gösteriyor. Bir kuzudan daha pahalı olan ve en gözde ırklardan biri olan Brahma ırkı tavuk ve horozlar ise gösterişleri ve heybetleriyle görenleri kendine adeta hayran bırakıyor.

Bu tavuklar servet değerinde

Brahma sevdasını yaklaşık 5-6 senedir devam ettiğini anlatan Vardar, “Daha önce elimde yaklaşık 17 ırk vardı. Şuan sadece 4 gruba düşürdüm. Silver Wyandotte, Sarı-siyah Wyandotte, Light Brahma ve Columbian Brahma. 6 seneden beri bu işle uğraşıyorum hobi amaçlı. Ben bunları Romanya’dan yumurta olarak getirtmiştim.
Büyütüp bu hale getirdim ve çok çok mutluyum. Çok nazik bir hayvan olduğu için çok değerli hayvandır. Horozumuzun ederi yaklaşık bin 500 ve 2 bin TL arasında. Kalite olunca fiyat da artıyor. 300 liraya da light Brahma bulunabilir ama bu irilikte bu kasada, bu boydaki bir hayvanın ederi yaklaşık 2 bin TL’dir. Tavuklar ise 750 TL ile bin 500 TL arasında fiyatları değişiyor.” dedi.

Yarışmaya 10 horozla katılacak

Yarışmaya 10 horozla katılacak
Kendi yetiştirdiği hayvanlarla yarışmalara da katılacağını kaydeden Vardar, “Şampiyon olmak tabiî ki isterim. Geçen sene Emrah başkanımız birinci olarak şampiyon olmuştu. Ben de bu sene yarışmaya yaklaşık 10 horozumla gireceğim. İyi bir derece alacağıma kesinlikle inanıyorum.” diye konuştu.

Altın yumurtlayan tavuklar

Altın yumurtlayan tavuklar
Brahmaların normal tavuklar gibi her gün yumurtlamadığını anlatan Vardar şunları söyledi: “Biz bunlara yumurta yem veriyoruz. Light Brahma tavuğumuz yaklaşık 180 ila 200 yumurta yapıyor.
Yumurta fiyatları ise ortalama 30 ila 40 TL arasında değişiyor. Ligh Brahmanın yumurtası 30 TL, Columbian Brahmanın yumurtası ise 40 TL. Şuan 14 horozum, 22 tane light ve Columbian tavuğu karışık olarak var.”
Süs tavuklarının yumurtadan çıktıktan sonraki bakım aşamasından bahseden Vardar, “Civciv yumurtadan çıktığından itibaren ben bunu bir gün kuluçka makinesinde tutup ondan sonra kuluçka makinesine alıyorum.

Nazlı ve değerli hayvanlar

Nazlı ve değerli hayvanlar
İlk bir hafta sıcaklığı 35 derece tutuyorum 2 hafta geçtikten sonra 30 dereceye düşürüyorum, 3 haftada 27 dereceye düşürüyorum. Ayını tamamladıktan sonra 25 derecede sabitliyorum. 40 günlük olduktan sonra büyütme kafeslerine alıyorum. Bir Brahma çok kolay yetişmiyor.
Bunun ilaçları olsun, vitamini olsun, antibiyotikleri olsun sürekli bakımının yapılması gerekiyor. Gerçekten çok nazlı ve değerli bir hayvandır. Herkeste Brahma sevdasının olmasını isterim. İnsanlardan çok zarar gördüm ama bu hayvanlardan hiç zarar görmedim.” dedi.
Kış aylarında hayvanların bakımıyla ilgili olarak tedbirler de aldığını kaydeden Vardar, “Kış aylarında hayvanların bulunduğu kafesleri akşamları örtüyoruz. Gündüzlerin kısa, gecelerin uzun olması nedeniyle kümeslere otomatik sensör taktırdım. Geceleri 00.00’da yanıp 02.00’de kapanıyor, 03.00’te yanıp 04.00’te kapanıyor. Böylelikle hayvanlar geceleri aç kalmamış oluyor. Bu işle uğraşan bütün arkadaşlara da bunu tavsiye ederim.” ifadelerini kullandı.
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süs tavuğu ürkiye Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi yumurta

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