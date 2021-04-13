13 Nisan kripto para piyasası son durum | Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Analistler Bitcoin’in altın piyasasından rol çaldığını ancak Bitcoin üzerindeki dalgalanmaların da oldukça fazla olduğunu dile getirdi. Bitcoin dün günü 60 bin seviyesinin üzerinde kapatırken, bugün itibariyle güne 59 bin seviyesinde başladı. Ethereum ise haftalık olarak dolar bazında %3,09 bir büyüme yaşayarak 2 bin 145 dolar seviyesinden işlem görüyor. 13 Nisan Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR? Güne $59.992,8800 ile başlayan Bitcoin, 13 Nisan itibarıyla %0,72 artışla $60.550,06 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Mart tarihinde $51.972,3200 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $60.550,0600 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $60.550,06 ve ₺494.851,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR? Güne $2.145,9000 ile başlayan Ethereum, 13 Nisan itibarıyla %0,46 artışla $2.160,82 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 25 Mart tarihinde $1.602,8300 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $2.160,8200 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $2.160,82 ve ₺17.666,00'ye karşılık gelmektedir.

RİPPLE NE KADAR? Güne $1,3835 ile başlayan Ripple, 13 Nisan itibarıyla %8,90 artışla $1,4540 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 15 Mart tarihinde $0,4391 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $1,4540 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,4540 ve ₺11,8880'ye karşılık gelmektedir.