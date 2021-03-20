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20 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? 20 Mart Bitcoin ve Ethereum kripto para piyasası

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 20.03.2021 10:23 | Son Güncelleme

Bitcoin, geçtiğimiz hafta sonu 61 bin 683 dolarlık yeni rekor seviyesini yeniledi. Piyasalara oluşan satış dalgası ile 17 Mart günü sert bir düşüşe geçerek 54 bin dolara kadar geriledi. Piyasalardaki alımın artması ile ise 18 Mart itibariyle tekrar 59 bin doların üzerine çıktı. 20 Mart 2021 Cumartesi itibariyle ise Bitcoin 59 bin dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Ethereum’da ise 19 Mart itibariyle gözlemlenen düşüş 20 Martta yani bugün yerini yükselişe bıraktı Ethereum, dolar bazında bugün %0.49 yükseliş yaşarken, bitcoin bazında ise %0,17 yükseliş yaşadı. Kripto para piyasasında 20 Mart Cumartes, itibariyle Bitcoin ve Ethereum’da yükseliş gözleniyor.

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $58.029,94 ile başlayan Bitcoin, 20 Mart itibariyle %0,53 artışla $58.388,20 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 28 Şubat tarihinde $44.392,0000 ile son bir ayın en düşük, 13 Mart tarihinde ise $61.583,8100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $58.388,20 ve 421.510,25 TL'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $1.810,84 ile başlayan Ethereum, 20 Mart itibariyle %0,66 artışla $1.822,35 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 28 Şubat tarihinde $1.393,7100 ile son bir ayın en düşük, 20 Şubat tarihinde ise $1.995,5800 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $1.822,35 ve 13.155,73 TL'ye karşılık gelmektedir.

BİTCOİN NEDİR?

BİTCOİN NEDİR?
Dünyadaki en popüler Bitcoin paritesidir. Bitcoin merkezi bir otorite veya bankalar olmadan kişiden kişiye gerçekleşen bir teknoloji ile çalışır; Bitcoin tedarik ve transferlerinin yönetimi ağ tarafından ortaklaşa yürütülür. Bitcoin açık kaynak kodlu ve tasarımı halka açıktır, bu kriptoparayı kimse kontrol etmez ya da sahibi değildir ve herkes bu yapı içerisinde yer alabilir. Bitcoin fiyatının kısa süre içerisinde önemli bir şekilde artması Bitcoin/Dolar paritesini aktif yatırım ve işlem yapanlar arasında kısa sürede popüler hale getirmiştir. Kendine has birçok özelliği yanısıra, daha önceki herhangi bir ödeme metodu ile sağlanamayan ödeme yöntemi ile kullanıcılarını heyecanlandırmaktadır.

ETHEREUM NEDİR?

ETHEREUM NEDİR?
Ethereum akıllı sözleşme (komut dosyası) işlevselliğine sahip, açık kaynak kodlu, halka açık ve blok tabanlı dağıtılmış bilgi işlem platformudur. Ethereum, uluslararası bir ortak düğüm ağı kullanarak komut dosyalarını çalıştırabilen merkezi olmayan bir Turing tam sanal makinesi ya da diğer adıyla Ethereum Sanal Makinesi ile işlem görür. Ethereum, hesaplar arasında aktarılan ve gerçekleştirilen hesaplamalar için katılımcı düğümleri telafi etmek için kullanılabilen "eter" isimli bir şifreleme simgesi de sağlar. Gas adında dahili bir işlem fiyatlandırma mekanizması ise, spam'ı azaltmak ve kaynaklarını ağ üzerinde tahsis etmek için kullanılır.
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