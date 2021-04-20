20 Nisan Bitcoin ve Ethereum | 20 Nisan Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

20 Nisan gününde Bitcoin güne 56 bin dolar seviyesinde başladı. Ethereum ise 2 bin 207 dolar olarak başladığı güne bir düşüş eğilimi ile devam etti. Geçtiğimiz günlerde genel olarak tüm kripto varlıklarda yaşanan sert düşüşle beraber, Bitcoin 53 bin bandına kadar gerilemişti. Ancak kısa sürede hızlı bir şekilde toparlayarak tekrar yükseliş trendini yakaladı. Peki 20 Nisan günü Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR? Güne $56.197,2300 ile başlayan Bitcoin, 20 Nisan itibarıyla %3,00 azalışla $55.328,37 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Mart tarihinde $51.972,3200 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $63.356,2000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $55.328,37 ve ₺454.700,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR? Güne $2.207,8000 ile başlayan Ethereum, 20 Nisan itibarıyla %5,25 azalışla $2.140,29 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 25 Mart tarihinde $1.602,8300 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $2.499,0500 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $2.140,29 ve ₺17.594,00'ye karşılık gelmektedir.

RIPPLE XRP NE KADAR? Güne $1,3799 ile başlayan Ripple, 20 Nisan itibarıyla %13,79 azalışla $1,2995 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 21 Mart tarihinde $0,5121 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $1,8281 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,2995 ve ₺10,6840'ye karşılık gelmektedir.