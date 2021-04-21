21 Nisan Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Kripto para piyasasında geçtiğimiz günlerde genel olarak ani bir düşüş yaşanmıştı. Kripto piyasalarında birçok para biriminde görülen ani düşüş, Bitcoin ve Etherum’u da etkiledi. Uzmanlar, bu durumun kısa süreli gerçekleşen bir elektrik kesintisi sonucunda kripto para madenciliğinin aksaması ve bu sebeple sana paraların bir süreliğine değer kaybettiğini söylüyor. 21 Nisan tarihinde Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR? Güne $56.747,7400 ile başlayan Bitcoin, 21 Nisan itibarıyla %0,61 artışla $55.477,41 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Mart tarihinde $51.972,3200 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $63.356,2000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $55.477,41 ve ₺451.340,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR? Güne $2.305,8900 ile başlayan Ethereum, 21 Nisan itibarıyla %8,10 artışla $2.305,72 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 25 Mart tarihinde $1.602,8300 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $2.499,0500 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $2.305,72 ve ₺18.725,00'ye karşılık gelmektedir.

RİPPLE XRP NE KADAR? Güne $1,4239 ile başlayan Ripple, 21 Nisan itibarıyla %9,85 artışla $1,4155 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 25 Mart tarihinde $0,5140 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $1,8281 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,4155 ve ₺11,5260'ye karşılık gelmektedir.