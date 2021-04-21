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21 Nisan Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

21.04.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin geçtiğimiz günlerde yaşadığı sert düşüş ile beraber 53 bin seviyesine kadar gerilemişti. Toplam piyasa hacminde de düşüş görülen Bitcoin’in piyasa hacmi 2 trilyon doların altına kadar geriledi. Kısa sürede hızlı bir şekilde toparlayan Bitcoin, tekrar 55 bin doların üzerine çıktı. Ethereum ise yaşadığı sert düşüşten sonra, toparlayarak 2 bin 300 doların üzerine çıktı. Peki, Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? İşte diğer kripto para birimleri hakkında detaylar…

Kripto para piyasasında geçtiğimiz günlerde genel olarak ani bir düşüş yaşanmıştı. Kripto piyasalarında birçok para biriminde görülen ani düşüş, Bitcoin ve Etherum’u da etkiledi. Uzmanlar, bu durumun kısa süreli gerçekleşen bir elektrik kesintisi sonucunda kripto para madenciliğinin aksaması ve bu sebeple sana paraların bir süreliğine değer kaybettiğini söylüyor. 21 Nisan tarihinde Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $56.747,7400 ile başlayan Bitcoin, 21 Nisan itibarıyla %0,61 artışla $55.477,41 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Mart tarihinde $51.972,3200 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $63.356,2000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $55.477,41 ve ₺451.340,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.305,8900 ile başlayan Ethereum, 21 Nisan itibarıyla %8,10 artışla $2.305,72 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 25 Mart tarihinde $1.602,8300 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $2.499,0500 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $2.305,72 ve ₺18.725,00'ye karşılık gelmektedir.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $1,4239 ile başlayan Ripple, 21 Nisan itibarıyla %9,85 artışla $1,4155 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 25 Mart tarihinde $0,5140 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $1,8281 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,4155 ve ₺11,5260'ye karşılık gelmektedir.

LITECOIN NE KADAR?

LITECOIN NE KADAR?
Güne $266,1000 ile başlayan Litecoin, 21 Nisan itibarıyla %3,88 artışla $261,7600 seviyesinde bulunuyor. Litecoin, 25 Mart tarihinde $174,3300 ile son bir ayın en düşük, 17 Nisan tarihinde ise $315,0100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Litecoin $261,7600 ve ₺2.123,4495'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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