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22 Nisan kripto para piyasası son durum | Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Dogecoin ne kadar?

22.04.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta sonu kripto paralarda yaşanan sert düşüşten sonra Bitcoin 53 bin dolar bandına kadar gerilemişti. Ancak bu gerilemeyi hızlı bir şekilde toparlayan Bitcoin tekrar 55 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi. Ethereum ve Bitcoin hızlı bir şekilde toparlarken, Dogecoin ise sert bir düşüş yaşadı. Kripto paralarda son zamanlarda yaşanan bu dalgalı seyir ise yatırımcıları düşündürüyor.

Bitcoin ve Ethereum’un hızlı bir şekilde yükselmesi piyasadaki hacimlerinin yükselmesine de neden olurken, kripto paralardaki bu dalgalı seyirler yatırımcıyı tedirgin ediyor. Dün Türkiye merkezli ola Thodex’e ulaşılamaması ise Türk yatırımcıları daha çok endişelendirmeye başladı. Kripto para piyasalarının hacmi, düşüşle beraber 2 trilyon 43 milyar dolar ile yeniden 2 trilyon doların üzerine çıktı. Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Dogecoin ne kadar?

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $55.045,9700 ile başlayan Bitcoin, 22 Nisan itibarıyla %2,44 azalışla $54.127,37 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25.03.2021 tarihinde $51.972,3200 ile son bir ayın en düşük, 15.04.2021 tarihinde ise $63.356,2000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $54.127,37 ve ₺445.449,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.406,5200 ile başlayan Ethereum, 22 Nisan itibarıyla %6,02 artışla $2.436,23 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 25.03.2021 tarihinde $1.602,8300 ile son bir ayın en düşük, 15.04.2021 tarihinde ise $2.499,0500 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $2.436,23 ve ₺20.033,00'ye karşılık gelmektedir.

RİPPLE NE KADAR?

RİPPLE NE KADAR?
Güne $1,3462 ile başlayan Ripple, 22 Nisan itibarıyla %6,75 azalışla $1,3212 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 25.03.2021 tarihinde $0,5140 ile son bir ayın en düşük, 13.04.2021 tarihinde ise $1,8281 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,3212 ve ₺10,8670'ye karşılık gelmektedir.

LİTECOİN NE KADAR?

LİTECOİN NE KADAR?
Güne $265,3200 ile başlayan Litecoin, 22 Nisan itibarıyla %0,04 artışla $261,9900 seviyesinde bulunuyor. Litecoin, 25.03.2021 tarihinde $174,3300 ile son bir ayın en düşük, 17.04.2021 tarihinde ise $315,0100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Litecoin $261,9900 ve ₺2.147,1652'ye karşılık gelmektedir.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,3143 ile başlayan Dogecoin, 22 Nisan itibarıyla %16,87 azalışla $0,2813 seviyesinde bulunuyor. Dogecoin, 25.03.2021 tarihinde $0,0515 ile son bir ayın en düşük, 19.04.2021 tarihinde ise $0,3903 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Dogecoin $0,2813 ve ₺2,3153'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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