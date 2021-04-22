22 Nisan kripto para piyasası son durum | Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Dogecoin ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum’un hızlı bir şekilde yükselmesi piyasadaki hacimlerinin yükselmesine de neden olurken, kripto paralardaki bu dalgalı seyirler yatırımcıyı tedirgin ediyor. Dün Türkiye merkezli ola Thodex’e ulaşılamaması ise Türk yatırımcıları daha çok endişelendirmeye başladı. Kripto para piyasalarının hacmi, düşüşle beraber 2 trilyon 43 milyar dolar ile yeniden 2 trilyon doların üzerine çıktı. Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Dogecoin ne kadar?

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR? Güne $55.045,9700 ile başlayan Bitcoin, 22 Nisan itibarıyla %2,44 azalışla $54.127,37 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25.03.2021 tarihinde $51.972,3200 ile son bir ayın en düşük, 15.04.2021 tarihinde ise $63.356,2000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $54.127,37 ve ₺445.449,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR? Güne $2.406,5200 ile başlayan Ethereum, 22 Nisan itibarıyla %6,02 artışla $2.436,23 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 25.03.2021 tarihinde $1.602,8300 ile son bir ayın en düşük, 15.04.2021 tarihinde ise $2.499,0500 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $2.436,23 ve ₺20.033,00'ye karşılık gelmektedir.

RİPPLE NE KADAR? Güne $1,3462 ile başlayan Ripple, 22 Nisan itibarıyla %6,75 azalışla $1,3212 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 25.03.2021 tarihinde $0,5140 ile son bir ayın en düşük, 13.04.2021 tarihinde ise $1,8281 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,3212 ve ₺10,8670'ye karşılık gelmektedir.

LİTECOİN NE KADAR? Güne $265,3200 ile başlayan Litecoin, 22 Nisan itibarıyla %0,04 artışla $261,9900 seviyesinde bulunuyor. Litecoin, 25.03.2021 tarihinde $174,3300 ile son bir ayın en düşük, 17.04.2021 tarihinde ise $315,0100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Litecoin $261,9900 ve ₺2.147,1652'ye karşılık gelmektedir.