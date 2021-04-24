24 Nisan kripto para piyasası son durum | Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Dogecoin ne kadar?

Geçtiğimiz hafta sonu kripto paralarda yaşanan sert düşüşten sonra Bitcoin 53 bin dolar bandına kadar gerilemişti. Ancak bu gerilemeyi hızlı bir şekilde toparlayan Bitcoin tekrar 55 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi. Ethereum ve Bitcoin hızlı bir şekilde toparlarken, Dogecoin ise sert bir düşüş yaşadı. Kripto paralarda son zamanlarda yaşanan bu dalgalı seyir ise yatırımcıları düşündürüyor.
KRİPTO PARALAR NE KADAR?
BİTCOİN NE KADAR?
Güne $48.779,96 ile başlayan Bitcoin, 24 Nisan itibarıyla %2,78 düşüşle $50.232,16 seviyesinde bulunuyor.
ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.196,68 ile başlayan Ethereum, 24 Nisan itibarıyla %4,41 düşüşle $2.290,11 seviyesinde bulunuyor.
RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $1,04189 ile başlayan Ripple, 24 Nisan itibarıyla %8,28 düşüşle $1,13609 seviyesinde bulunuyor.
DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,207339 ile başlayan Dogecoin, 24 Nisan itibarıyla %37,59 azalışla $0,28549 seviyesinde bulunuyor.
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