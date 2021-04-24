24 Nisan kripto para piyasası son durum | Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Dogecoin ne kadar?

Geçtiğimiz hafta sonu kripto paralarda yaşanan sert düşüşten sonra Bitcoin 53 bin dolar bandına kadar gerilemişti. Ancak bu gerilemeyi hızlı bir şekilde toparlayan Bitcoin tekrar 55 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi. Ethereum ve Bitcoin hızlı bir şekilde toparlarken, Dogecoin ise sert bir düşüş yaşadı. Kripto paralarda son zamanlarda yaşanan bu dalgalı seyir ise yatırımcıları düşündürüyor.