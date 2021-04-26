26 Nisan kripto para borsası | Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum’da yaşanan ani düşüşler yatırımcıları üzüyor. Uzmanlar ise bu düşüşlerin sebebini ABD Başkanı Joe Biden’in sermaye kazancı vergisini arttırmak için Kongre’ye bir teklif sunacağı söylentilerinin sebep olduğunu düşünüyor. Haftaya tekrar düşüşle başlayan Bitcoin ve Ethereum’un bu haftaki seyrinin nasıl olacağı ise merak ediliyor. 26 Nisan Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?
Aynı zamanda DeCurret borsası, en fenomen Japon kripto para borsalarından biri olarak biliniyor. Popüler kripto-fiat borsası Ripple XRP’yi yeniden platformuna ekledi ve alım satım işlemlerini başlattı. Bu XRP için yeni bir zafer olarak yorumlandı. Dogecoin’i (DOGE) de platformunda kabul etmeyi düşündüğünü duyurdu. Varlığın eklenmesi, büyük ölçüde şaka parası olarak işlev gören kripto para biriminin kullanılabilirliği için büyük bir destek olacaktır.
Kripto Para Piyasası
BİTCOİN NE KADAR?
Güne $48.097,4600 ile başlayan Bitcoin, 26 Nisan itibarıyla %4,90 artışla $52.172,93 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Nisan tarihinde $48.013,9300 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $63.356,2000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $52.172,93 ve ₺428.217,00'ye karşılık gelmektedir.
ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.216,7800 ile başlayan Ethereum, 26 Nisan itibarıyla %10,97 artışla $2.435,65 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 28 Mart tarihinde $1.666,7900 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $2.499,0500 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $2.435,65 ve ₺20.003,00'ye karşılık gelmektedir.
RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $1,0350 ile başlayan Ripple, 26 Nisan itibarıyla %6,46 artışla $1,1147 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 28 Mart tarihinde $0,5411 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $1,8281 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,1147 ve ₺9,1620'ye karşılık gelmektedir.
LİTECOİN NE KADAR?
Güne $218,9300 ile başlayan Litecoin, 26 Nisan itibarıyla %5,27 artışla $236,7000 seviyesinde bulunuyor. Litecoin, 28 Mart tarihinde $180,8000 ile son bir ayın en düşük, 17 Nisan tarihinde ise $315,0100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Litecoin $236,7000 ve ₺1.995,5467'ye karşılık gelmektedir.
DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,2447 ile başlayan Dogecoin, 26 Nisan itibarıyla %6,46 azalışla $0,2587 seviyesinde bulunuyor. Dogecoin, 28 Mart tarihinde $0,0530 ile son bir ayın en düşük, 19 Nisan tarihinde ise $0,3903 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Dogecoin $0,2587 ve ₺2,1199'ye karşılık gelmektedir.
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