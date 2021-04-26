26 Nisan kripto para piyasası son durum | Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum’da yaşanan ani düşüşler yatırımcıları üzüyor. Uzmanlar ise bu düşüşlerin sebebini ABD Başkanı Joe Biden’in sermaye kazancı vergisini arttırmak için Kongre’ye bir teklif sunacağı söylentilerinin sebep olduğunu düşünüyor. Haftaya tekrar düşüşle başlayan Bitcoin ve Ethereum’un bu haftaki seyrinin nasıl olacağı ise merak ediliyor. 26 Nisan Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Aynı zamanda DeCurret borsası, en fenomen Japon kripto para borsalarından biri olarak biliniyor. Popüler kripto-fiat borsası Ripple XRP’yi yeniden platformuna ekledi ve alım satım işlemlerini başlattı. Bu XRP için yeni bir zafer olarak yorumlandı. Dogecoin’i (DOGE) de platformunda kabul etmeyi düşündüğünü duyurdu. Varlığın eklenmesi, büyük ölçüde şaka parası olarak işlev gören kripto para biriminin kullanılabilirliği için büyük bir destek olacaktır.