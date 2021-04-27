FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. 27 Nisan kripto para piyasası| Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

27 Nisan kripto para piyasası| Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

27.04.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin geçtiğimiz günlerde 50 bin doların altına düşerek yatırımcılarını üzmüştü. Ancak tekrardan hızlı bir ivme kazanarak 48 bin dolar seviyelerinden 53 bin dolara kadar yükseldi. Bitcoin dolar bazında haftalık %4,09’luk bir değer kaybederken, Ethereum ise dolar bazında haftalık %15,31’lik bir değer kazandı. 27 Nisan Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? İşte kripto para piyasası son durum…

Kripto para piyasalarında yaşanan hareketlilik devam ederken, yatırımcılar gözlerini Bitcoin ve Ethereum’a çevirdi. Bitcoin ve Ethereum fiyatlarının bir süredir dalgalı bir seyir göstermesi yatırımcıları endişelendirmeye yetti. Bitcoin yaşadığı yükselişten sonra ani bir düşüşle tekrar toparlamıştı. Ancak 25 Nisan gününde Bitcoin 5 bin doların altına kadar geriledi. Ethereum ise yükselişini devam ettiriyor. 27 Nisan Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $53.239,9400 ile başlayan Bitcoin, 27 Nisan itibarıyla %2,05 artışla $53.431,19 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Nisan tarihinde $48.013,9300 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $63.356,2000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $53.431,19 ve ₺433.715,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.459,5000 ile başlayan Ethereum, 27 Nisan itibarıyla %1,64 artışla $2.502,14 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 28 Mart tarihinde $1.666,7900 ile son bir ayın en düşük, 27 Nisan tarihinde ise $2.502,1400 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $2.502,14 ve ₺20.278,00'ye karşılık gelmektedir.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $1,2597 ile başlayan Ripple, 27 Nisan itibarıyla %25,15 artışla $1,4113 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 28 Mart tarihinde $0,5411 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $1,8281 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,4113 ve ₺11,4750'ye karşılık gelmektedir.

LİTECOİN NE KADAR?

LİTECOİN NE KADAR?
Güne $240,2400 ile başlayan Litecoin, 27 Nisan itibarıyla %3,78 artışla $247,8800 seviyesinde bulunuyor. Litecoin, 28 Mart tarihinde $180,8000 ile son bir ayın en düşük, 17 Nisan tarihinde ise $315,0100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Litecoin $247,8800 ve ₺2.058,4203'ye karşılık gelmektedir.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,2662 ile başlayan Dogecoin, 27 Nisan itibarıyla %1,66 artışla $0,2665 seviyesinde bulunuyor. Dogecoin, 28 Mart tarihinde $0,0530 ile son bir ayın en düşük, 19 Nisan tarihinde ise $0,3903 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Dogecoin $0,2665 ve ₺2,1651'ye karşılık gelmektedir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

Uzmanlardan tam kapanmayla ilgili ilk yorum

Uzmanlardan tam kapanmayla ilgili ilk yorum

THY'den tam kapanma bilgilendirmesi

THY'den tam kapanma bilgilendirmesi

Tanesinin fiyatı 430 bin dolar

Tanesinin fiyatı 430 bin dolar

"Sabırlı olun" dedi, gram altının 550 lira seviyesi için tarih verdi!

"Sabırlı olun" dedi, gram altının 550 lira seviyesi için tarih verdi!

İstifa eden işçiye kötü haber

İstifa eden işçiye kötü haber

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bir kripto para platformu daha kapandı

Bir kripto para platformu daha kapandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Dev şirketten kripto para adımı!

Dev şirketten kripto para adımı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk açıklama

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk açıklama

Paraya doymamamızdan faydalandı

Paraya doymamamızdan faydalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.