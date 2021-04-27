27 Nisan kripto para piyasası son durum | Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Bitcoin geçtiğimiz günlerde 50 bin doların altına düşerek yatırımcılarını üzmüştü. Ancak tekrardan hızlı bir ivme kazanarak 48 bin dolar seviyelerinden 53 bin dolara kadar yükseldi. Bitcoin dolar bazında haftalık %4,09’luk bir değer kaybederken, Ethereum ise dolar bazında haftalık %15,31’lik bir değer kazandı. 27 Nisan Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? İşte kripto para piyasası son durum…
Kripto Para Piyasası
BİTCOİN NE KADAR?
Güne $53.239,9400 ile başlayan Bitcoin, 27 Nisan itibarıyla %2,05 artışla $53.431,19 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Nisan tarihinde $48.013,9300 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $63.356,2000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $53.431,19 ve ₺433.715,00'ye karşılık gelmektedir.
ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.459,5000 ile başlayan Ethereum, 27 Nisan itibarıyla %1,64 artışla $2.502,14 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 28 Mart tarihinde $1.666,7900 ile son bir ayın en düşük, 27 Nisan tarihinde ise $2.502,1400 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $2.502,14 ve ₺20.278,00'ye karşılık gelmektedir.
RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $1,2597 ile başlayan Ripple, 27 Nisan itibarıyla %25,15 artışla $1,4113 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 28 Mart tarihinde $0,5411 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $1,8281 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,4113 ve ₺11,4750'ye karşılık gelmektedir.
LİTECOİN NE KADAR?
Güne $240,2400 ile başlayan Litecoin, 27 Nisan itibarıyla %3,78 artışla $247,8800 seviyesinde bulunuyor. Litecoin, 28 Mart tarihinde $180,8000 ile son bir ayın en düşük, 17 Nisan tarihinde ise $315,0100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Litecoin $247,8800 ve ₺2.058,4203'ye karşılık gelmektedir.
DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,2662 ile başlayan Dogecoin, 27 Nisan itibarıyla %1,66 artışla $0,2665 seviyesinde bulunuyor. Dogecoin, 28 Mart tarihinde $0,0530 ile son bir ayın en düşük, 19 Nisan tarihinde ise $0,3903 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Dogecoin $0,2665 ve ₺2,1651'ye karşılık gelmektedir.
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