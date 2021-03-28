28 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? 28 Mart Bitcoin ve Ethereum kripto para piyasası

Birkaç gün önce Bitcoin'de yaşanan büyük düşüşün ardından yatırımcılar ve vatandaşlar Bitcoin fiyatları ne kadar oldu sorusunun cevabını arıyor.
BİTCOİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 457.327,62 TL‘dir. Ayrıca 1 Bitcoin 56.240,10 dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 457.327,62 Türk Lirası veya 56.240,10 dolar alınabilmektedir.
Bitcoin gün içinde 55601.00 dolar ve 56500.00 dolar aralığında değişimini sürdürüyor. Bitcoin fiyatı son +0.62% değişim ile şu anda 56222.10 dolar üzerinden işlem görmekte.
1 ETHEREUM NE KADAR OLDU?
28 Mart sabahı itibariyle 13.962,13 Türk Lirası üzerinden işlem gören 1 Ethereum, 1.717,00 ABD Doları ediyor.
28 Mart gününe +1,04% değişim ile başlayan Ethereum, gün içinde 1.701,26 dolar ve 1.722,50 dolar aralıklarında değişim gösteriyor. Ethereum'un piyasa değeri ise $198,27B.
Ethereum'un son 24 saatteki hacmi ise $17,01B. Binance Coin $ 277,07 üzerinden, Tether ise $ 1,0006 üzerinden işlem görüyor.
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