29 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? Kripto para piyasasında son durum ne?

Bitcoin dün 56 bin dolar civarında seyrederken, bugün 55 bin 380 dolardan işlem görmektedir. Ethereum ise dün 1,717 dolardan işlem görürken 29 Mart itibariyle düşüş yaşayarak 1,696 dolardan işlem görmektedir. Ethereum dolar bazında haftalık %5,23 oranında düşüş yaşarken, Bitcoin ise dolar bazında haftalık %3,71 oranında değer kaybetti.

BİTCOİN NE KADAR? Güne 54.851,8100 dolar ile başlayan Bitcoin, 29 Mart itibarıyla %0,93 azalışla $55.380,72 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 28 Şubat tarihinde $44.392,0000 ile son bir ayın en düşük, 13 Mart tarihinde ise $61.583,8100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.

1 Bitcoin $55.380,72 ve ₺441.383,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR? Güne $1.666,8900 ile başlayan Ethereum, 29 Mart itibarıyla %0,97 azalışla $1.696,16 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 28 Şubat tarihinde $1.393,7100 ile son bir ayın en düşük, 13 Mart tarihinde ise $1.933,2700 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.

1 Ethereum $1.696,16 ve ₺13.522,00'ye karşılık gelmektedir.

BİTCOİN NEDİR? Bitcoin; kriptolu (şifreli) para kategorisinde, açık kaynaklı bir kod olarak yayınlanmış bir dijital para birimidir. Bitcoin, mevcut kullandığımız TL, Dolar, Euro gibi para birimleri gibi, günlük yaşantımızdaki alışverişlerimizde ve çevrimiçi ortamlarda harcayabileceğimiz bir para birimi özelliği göstermektedir. Bitcoin’i diğer para birimlerinden ayıran özellik ise, para otoritelerinin ve hükümetlerinin Bitcoin üzerinde bir hakimiyetlerinin olmayışıdır. Çünkü Bitcoin, hükümetlerin kontrolünde değil, Bitcoin ağının kontrolünde üretilmektedir.