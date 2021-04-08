8 Nisan Bitcoin ve Ethereum son durum | Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Kripta para piyasasının önemli analistlerinden biri olan Michael van de Poppe, 56 bin dolar civarında yer alan destek seviyesinin önemli olduğunu vurguladı. Bu seviyenin kırılması durumunda Bitcoin, 53 bin dolar ve 50 bin doların destek olabileceğini açıkladı. Peki Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

BİTCOİN NE KADAR? Güne $56.201,7900 ile başlayan Bitcoin, 8 Nisan itibarıyla %1,46 azalışla $56.855,26 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Mart tarihinde $51.972,3200 ile son bir ayın en düşük, 13 Mart tarihinde ise $61.583,8100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $56.855,26 ve ₺474.232,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR? Güne $1.986,6700 ile başlayan Ethereum, 8 Nisan itibarıyla %3,65 azalışla $2.014,90 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 25 Mart tarihinde $1.602,8300 ile son bir ayın en düşük, 6 Nisan tarihinde ise $2.121,7900 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $2.014,90 ve ₺16.785,00'ye karşılık gelmektedir.

BİNANCE COİN NE KADAR? Güne $377,0788 ile başlayan Binance Coin, 8 Nisan itibarıyla %0,82 azalışla $402,2899 seviyesinde bulunuyor. Binance Coin, 25 Mart tarihinde $236,1233 ile son bir ayın en düşük, 6 Nisan tarihinde ise $403,6876 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Binance Coin $402,2899 ve ₺3.347,0000'ye karşılık gelmektedir.

BİTCOİN NEDİR? Dünyadaki en popüler Bitcoin paritesidir. Bitcoin merkezi bir otorite veya bankalar olmadan kişiden kişiye gerçekleşen bir teknoloji ile çalışır; Bitcoin tedarik ve transferlerinin yönetimi ağ tarafından ortaklaşa yürütülür. Bitcoin açık kaynak kodlu ve tasarımı halka açıktır, bu kriptoparayı kimse kontrol etmez ya da sahibi değildir ve herkes bu yapı içerisinde yer alabilir. Bitcoin fiyatının kısa süre içerisinde önemli bir şekilde artması Bitcoin/Dolar paritesini aktif yatırım ve işlem yapanlar arasında kısa sürede popüler hale getirmiştir. Kendine has birçok özelliği yanısıra, daha önceki herhangi bir ödeme metodu ile sağlanamayan ödeme yöntemi ile kullanıcılarını heyecanlandırmaktadır.