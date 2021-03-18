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AB'den kripto para uyarısı: Bitcoin'le her şeyinizi kaybedebilirsiniz!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 18.03.2021 12:17 | Son Güncelleme

Gün geçtikte yatırımcıları artan ve piyasa hacmi genişleyen kripto paralar için bir uyarıda AB'den geldi. AB'nin piyasa düzenleyici kurumu, Bitcoin ve diğer kripto varlıklara yatırım yapanları "Her şeyinizi kaybedebilirsiniz" uyarısında bulundu.

AB'den kripto para uyarısı: Bitcoin'le her şeyinizi kaybedebilirsiniz!

Bloomberg'de yer alan habere göre, Avrupa Birliği'nin (AB) en üst piyasa düzenleyicisi, yatırımcılara, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerindeki hızlı artışlardan kaynaklı olarak büyük risklere maruz kaldıkları uyarısında bulundu.

'BITCOİN YÜKSEK RİSK TAŞIYOR'

Paris merkezli Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurumu, yılda iki kez yayımlanan risk raporunda kripto varlıkların yüksek riskli ve spekülatif olduğuna dikkat çekerken, bu enstrümanları alan ve elinde bulunduran tüketicilere tüm paralarını kaybetmek dahil yüksek riskler karşısında tetikte olma uyarısına yer verdi.

Son 24 saat içinde 54,528.63 ve 59,391.81 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 5.17 artışla 58,782.27 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 5.21 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 58 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 96.9 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.54 artışla 1,830.01 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 1.89 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 210.76 milyar dolara yükseldi.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
ABD kendi kontrolü dışındaki para birimlerine karşı zaten önyargılı ve tehditkar! Demek ki cripto paralar doğru yolda :)
açıklamayı yapan ABD değil ki ???????? AB ( Avrupa Birliği ) madem bişey okuyorsun adam akıllı oku kardeşim ya ????
Sen ozaman o yolda devam et koçum, her yolun bir başı birde sonu vardır, Dünya'da para ve servet edinmek Rüyada hazine bulmak gibidir, uyandığında hiç bir şeyin olmadığını göreceksin.
olan bizim Türklere olacak gene gör bak çıkın arkadaşım millet uyarıyor bak
yani burada diyorki, yarin öbürgün biz buraya el aticaz. hep siz mi yiyceksiniz az birazda biz yiyelim. ayaginizi denk alin diyo. batti milletin kazanci bunlara
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