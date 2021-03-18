FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. ABD'den kripto para uyarısı: Bitcoin'le her şeyinizi kaybedebilirsiniz!

ABD'den kripto para uyarısı: Bitcoin'le her şeyinizi kaybedebilirsiniz!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 18.03.2021 12:17 | Son Güncelleme

Gün geçtikte yatırımcıları artan ve piyasa hacmi genişleyen kripto paralar için bir uyarıda ABD'den geldi. AB'nin piyasa düzenleyici kurumu, Bitcoin ve diğer kripto varlıklara yatırım yapanları "Her şeyinizi kaybedebilirsiniz" uyarısında bulundu.

ABD'den kripto para uyarısı: Bitcoin'le her şeyinizi kaybedebilirsiniz!

Bloomberg'de yer alan habere göre, Avrupa Birliği'nin (AB) en üst piyasa düzenleyicisi, yatırımcılara, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerindeki hızlı artışlardan kaynaklı olarak büyük risklere maruz kaldıkları uyarısında bulundu.

'BITCOİN YÜKSEK RİSK TAŞIYOR'

Paris merkezli Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurumu, yılda iki kez yayımlanan risk raporunda kripto varlıkların yüksek riskli ve spekülatif olduğuna dikkat çekerken, bu enstrümanları alan ve elinde bulunduran tüketicilere tüm paralarını kaybetmek dahil yüksek riskler karşısında tetikte olma uyarısına yer verdi.

Son 24 saat içinde 54,528.63 ve 59,391.81 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 5.17 artışla 58,782.27 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 5.21 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 58 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 96.9 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.54 artışla 1,830.01 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 1.89 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 210.76 milyar dolara yükseldi.

AskToken'de yer değişikliği! Cardano yükseldi, Bitcoin dev bankaları geride bıraktı!AskToken'de yer değişikliği! Cardano yükseldi, Bitcoin dev bankaları geride bıraktı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
106 yıldır özenle saklanıyor! Çanakkale şehidinin babasına yazdığı son mektup yürekleri titretiyor106 yıldır özenle saklanıyor! Çanakkale şehidinin babasına yazdığı son mektup yürekleri titretiyor
Kripto parayla tost dönemi başladı!Kripto parayla tost dönemi başladı!
Gelir vergisi nedir? Beyanname ne zaman verilir?Gelir vergisi nedir? Beyanname ne zaman verilir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Ali Koç duyurdu: Tarihi yatırım!
Ali Koç duyurdu: Tarihi yatırım!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut ve otomobil satışlarında önemli düzenleme
Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut ve otomobil satışlarında önemli düzenleme
120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak
120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak
Yemek kartları kalkıyor mu?
Yemek kartları kalkıyor mu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AskToken'de yer değişikliği! Cardano yükseldi, Bitcoin dev bankaları geride bıraktı!
Bitcoin dev bankaları geride bıraktı!
Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano ve NFT Token piyasası son durum!
Kripto para piyasası büyüyor!
Gözlemeden sonra kripto parayla tost dönemi başladı!
Kripto parayla tost dönemi başladı!
Bitcoin ve Ethereum sert düştü! Dego Finace, Ripple ve Tether güçlü durdu!
Bitcoin ve Ethereum sert düştü!
Hindistan'dan kripto para yasağı: Ceza verilecek!
Kripto para ülkede yasaklanıyor
Bakan Varank'tan kripto para açıklaması: Boş bırakmayacağız!
Kripto parayı boş bırakmayacağız!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.