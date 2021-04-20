Algorand (ALGO) nedir? Algorand yükselir mi, düşer mi? İşte ALGO yorumları...

Saniyede 1.000 işlem kapasitesine sahip olan ve merkeziyetsiz, güvenli yapısından ödün vermeyen Algorand, kripto paraya yatırım yapmak isteyen veya yapan yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Algorand nedir, Algorand yükselir mi soruları en çok merak edilenler arasında. Peki Algorand (ALGO) nedir? Algorand yükselir mi, düşer mi?

ALGORAND (ALGO) NEDİR?

2019 Haziran ayında kullanıma sunulan Algorand, akıllı kontrat özelliği (merkezi olmayan finans uygulamaları oluşturmak için kodlanan anlaşmalar) ile Ethereum’a benzeyen; merkeziyetsiz, güvenli ve ölçeklenebilir bir kripto para projesi ve blok zincir ağıdır. Saniyede 1.000 işlem kapasitesi ile merkeziyetsiz ve güvenli yapısından ödün vermeden, global ve geleneksel ödeme ağları ile rekabet edebilmektedir.

Algorand arkasındaki programlama nedeniyle özellikle işlem hızı ve düşük işlem ücretleri sebebiyle rakiplerinden ayrışmaktadır. Algorand üzerinde bir hesaptan bir hesaba yapılan gönderimler 4 saniye kadar kısa bir sürede gerçekleşirken Ethereum’da yüksek işlem ücretleri (gas fee) sebebiyle, düşük ücretli işlemler kimi zaman günlerce uzun süreler onay beklemektedir. Algorand iyileştirilmiş işlem süresinin yanında düşük işlem ücreti ile merkeziyetsiz finans işlemlerinde alternatif olmaktadır.