Avukat Akpınar: Kripto para şirketlerinde bulunan borçlu hesaplarına haciz işlemi uygulanabilecek

Kayseri Barosu avukatlarından Emir Akpınar, kripto paraların hukuki durumuyla ilgili bilgiler verdi. Akpınar, "Kripto paralar, Bitcoin’in hareketlenmesiyle birlikte 2020 ortasında yeniden gündeme geldi. Bitcoin, Ethereum gibi önemli kripto paraların da rekorlar kırmasıyla Türk kullanıcıları da bu kripto paralara büyük ilgi göstermeye başladı. Türkiye’de BTCTürk, Paribu gibi firmalar kullanıcılara kripto para alışverişi için imkân sağlıyor. Yine dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance’in Türkiye’de de ofisi bulunuyor. Aynı zamanda Binance’nin Türkiye için özel bir uygulaması da var. Kripto paralar hem dünyada hem de ülkemizde böyle büyük bir hızla yayılmaya başlamışken şimdi de bir başka konu hukuki olarak akıllarda gezmeye başladı” dedi.

KRİPTO PARALARIN HACZİ MÜMKÜN MÜ?

Akpınar, kripto paraların haczinin mümkün olup olmadığı hakkında da, “Burada genel hükümlere göre haciz işlemi uygulanmaktadır. İcra ve İflas Kanunu’nun 89’uncu maddesine dayanarak ülkemizde faaliyet gösteren kripto para kuruluşuna bir haciz ihbarnamesi gönderildiğinde banka yabancı mevduat hesabına bakılır ve oradaki yabancı mevduat hesabına karşılık gelecek kadar TL bazında haciz uygulanır. İcra İflas Kanunumuzun hükümlerine ek olarak beklentilerimiz ise hükümetin yıl sonuna doğru dijital paralarla ilgili bir düzenleme yapacağı yönünde. Yine geçtiğimiz haftalarda Maliye Bakanlığının kripto para borsalarından hesap bilgilerini talep ettiği ortaya çıkmıştı. Ancak daha sonra bakanlık yaptığı açıklamada bunun rutin bir işlem olduğunu da söyledi. Yaşanan bu olayın beraberinde Türkiye’de son zamanlarda kripto ticaretinin büyük ivme kazanması vergi söylentilerini de ortaya çıkardı. Şu ana kadar vergi çalışmalarıyla ilgili somut bir delil ortada olmasa da hükümetin bu yönde de bir çalışma yaptığı düşünülüyor. İcra müdürlüklerine teknik alt yapı sağlanırsa, elektronik cüzdan verilirse haciz elbette ki mümkündür. Daha önce kripto para borsasında TL hesabının haczedildiğini görmüştük. Ancak bu kez ilk defa bir kripto para haczedildi.