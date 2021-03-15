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Bakan Varank'tan kripto para açıklaması: Boş bırakmayacağız!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 15.03.2021 14:26 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, canlı yayında yaptığı açıklamada kripto para piyasasını değerlendirerek, bu alanı boş bırakmayacaklarını belirtti.

Bakan Varank'tan kripto para açıklaması: Boş bırakmayacağız!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı açıklamada yüksek riskler barındıran kripto para piyasasını boş bırakmayacaklarını açıkladı.

'KRİPTO PARA PİYASASINI BOŞ BIRAKMAYACAĞIZ'

Bloomberg HT'nin canlı yayınında konuşan Bakan Varank, kripto paraya ilişkin açıklamalar yaptı. Varank konuşmasında, risk barındıran kripto para piyasasını başıboş bırakmayacaklarını vurguladı.

Bloomberg HT'ye özel bir röportaj veren Varank, "Kripto paralar konusunda negatiftim ama bugün etkin olduklarını görüyoruz. Risk barındıran bu alanı başıboş bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kripto paradan vergi alabilmek için paraları kanunen tanımanız gerek. Kanunda yer almayan birşey için vergi alamazsınız. eee siz tanıyınca otomatikman kripto paralar %5 değer kazanır... Allah bereket versin :))
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