Ben Armstrong Ripple (XRP) kulvarına katıldı! Ripple ralli mi yaptı?

Son 24 saat içinde 59,589.87 ve 61,253.04 dolar arasında dalgalanan Bitcoin yüzde 0.28 artışla 60,405.68 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 2.67 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 5.0 milyar dolarlık artışla 1.0 trilyon 130 milyar dolar düzeyine çıktı.

ETHEREUM HACMİ YÜKSELDİ

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 0.62 artışla 2,161.36 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 1.94 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 250.15 milyar dolara yükseldi.

BINANCA COIN'DE REKOR ARTIŞ

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 2.13 artışla 555.79 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 52.17 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 86.93 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de, 2.0 trilyon 88.17 milyar dolar ile, 10 Nisan Cumartesi günü aştığı 2.0 trilyon dolar sınırının üzerinde tutunuyor. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.