BigOne güvenilir mi? BigOne nedir? İşte yerli kripto para borsaları…

Şu an için Türkiye’de yerli olarak irili ufaklı toplamda 40 kripto para alım satımının yapıldığı borsa bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de BigOne. BigOne, 2017 yılında kuruldu. Bitcoin, Ethereum ve diğer alt coinlerin alım satımının yapıldığı site, bir blockchain yatırım şirketi olan INBlockchain tarafından da desteklenmektedir. Peki, BigOne güvenilir mi?

BİGONE GÜVENİLİR Mİ?

BigOne, güvenliği en öncelikli hale getirdikleri için sektördeki en güvenli borsa olduğunu iddia ediyor. Ancak şu anda iddialarını ihlal etmek veya onaylamak için yeterli bir geçmişe sahip değil.

BigOne’da bir hesap oluşturmak için e-posta adresinizi doğrulamanız gerekmektedir. Ayrıca hesabınıza herhangi bir kripto yatırmadan veya alım satım işlemi gerçekleştirmeden önce 2 faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirmeniz gerekiyor. Kimliğinizi kanıtlamadan para çekme işlemini gerçekleştiremiyorsunuz.

BigOne, kullanıcılarının hesaplarıyla ilgili herhangi bir soru veya sorunun oluşması durumunda, çeşitli SSS’lere cevap veren çevrimiçi bir yardım sistemine sahip. Kullanıcılar ayrıca Zendesk’ten bir destek isteği göndererek, doğrudan müşteri destek ekibiyle de iletişime geçebiliyorlar.