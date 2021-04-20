Binance çöktü mü? Binance'a neden girilmiyor?

Kripto para borsası ve Bitcoin son dönemlerde hareketli günler yaşıyor. Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın almasının ardından, en güvenilir sayılan kripto para borsası Binance çöktü.

BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ?

Bir uygulama platformu olan Binance, bazen yoğunluktan ya da farklı sebeplerden dolayı çökebiliyor.

Tesla'nın SEC dosyasında 1,5 milyar dolarlık bitcoin satın almasının arkasından yalnızca 15 dakika içinde 40 bin doların biraz altından 44 bin doların üzerine yükselen Bitcoin fiyatını ortaya çıkardıktan sonra geldi. Ani fiyat artışı, Binance gibi ana akım borsalarda yoğun trafiğe neden olarak teknik problemlere yol açarak müşterilere borsa erişimlerini beraberinde getirdi.

Binance konuyla ilgili "Binance.com'a erişimde bazı geçici zorlukların farkındayız. Ekibimizin üzerinde çalıştığından emin olabilirsiniz. Sabrınız için teşekkür eder ve verdiğiniz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." açıklamasında bulundu.

KRİPTO PARA BORSASI BİNANCE NEDİR?

Binance kelimesi, finance (finans) ve binary (ikili) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır.