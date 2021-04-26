Bitçi güvenilir mi, kapanır mı? İşte Bitçi yorumları

2018 yılında kurulan Türk kripto para borsası Bitçi hakkında yorum yapanlardan bazıları yorumlarında Bitçi’nin güvenilir olduğunda bahsediyor. Diğer yandan kripto para borsasında art arda yaşanan depremler, uygulamaların güvenirliği konusunda endişelere neden oldu. BİTÇİ NEDİR? Çağdaş Holding'in CEO'su olan Burak Çağdaş Çağlar tarafından kurulan Bitci.com, kripto paraların ticaretinin yapıldığı bir Türk Kripto Para alım satım platformudur. Yerli bir girişim olarak kullanıcıya sunulan Bitçi ayrıca ilk ve tek Türk kendi blockchain sistemi olan ve bu sistemin ana parası $BITCI olan bir kripto paraya sahiptir. Firmanın merkezi Muğla Bodrum olarak görülüyor ve Bitçi’nin internet sitesinde de firmaya ait tüm veriler şeffaflıkla paylaşılmış. Vakıfbank ve Ziraat Bankası ile anlaşmaları olan Bitçi Teknoloji’ye bu bankalardan para göndermek istenildiği zaman 7/24 otomatik olarak Bitci bakiyesine tutar gönderilebiliyor. Diğer bankalardan yaplan EFT işlemleri ise mesai saatleri içerisinde hesaba aktarılıyor.

BİTÇİ GÜVENİLİR Mİ? Bitçi hakkında yapılan araştırmalarda firmanın oldukça güvenilir olduğu söyleniyor. Özellikle son zamanlarda gerçekleştirdikleri fan token anlaşmaları ve spor kulüpleri ile resmi fan token sponsorluğu sözleşmeleri ile adından son dönemlerde adı sıkça duyulan Bitci.com’un CEO’su YouTube yayını üzerinden yaptığı paylaşımda yakın zamanda BİTÇİ’nin küresel borsalarda da listelenebileceği haberini duyurdu. BİTÇİ YORUMLARI Bir Türk kripto borsası olan Bitçi hakkında internet üzerinde pek çok kullanıcı yorumu bulunuyor. İşte onlardan bazıları… “Hacim olarak makul bir seviyede olduklarını düşünüyorum ama işlem hızı biraz yavaş. Bu konuda geliştirebilirlerse kendilerini gayet iyi bir platform olur.” “Bitci üyelil açmada oldukça sıkıntı yaşadım ama sisteme girdikten sonra gerisi işliyor sorunsuz.”

“Dün yüklü şekilde para yatırdım coin'in düşüşe geçtiğini görünce piyasa ekranından giriş yaptığım halde bir türlü bozamadım daha sonra tekrar almak istememe rağmen alamadım. Devamlı emir alındı dedi hâlbuki piyasa ekranından giriş yaptığım halde çok zarara uğrattınız beni şimdi sizin diğer sitelerle ne farkınız kaldı suçumuz ilk Türk coin'i olarak size güvenmek mi oldu?”