Bitcoin 50 bin doların altına geriledi! | 23 Nisan Bitcoin ne kadar oldu? Ethereum ne kadar oldu?

Kripto para piyasası son zamanlar hareketli zamanlar geçiriyor. Kripto paraların ani yükseliş ve düşüşleri ise yatırımcıları tedirgin ediyor. Birçok uzman kripto paraların bu dalgalı seyrinin güven konusunda soru işaretleri yarattığına özellikle dikkat çekerken, birçok uzman da bu durumun geçici olduğunu dile getiriyor. Bitcoin ve Ethereum fiyatlarında yaşanan bu düşüş ise birçok yatırımcının aklını karıştırıyor.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR? Güne $51.587,4700 ile başlayan Bitcoin, 23 Nisan itibarıyla %10,04 azalışla $48.842,56 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 23 Nisan tarihinde $48.842,5600 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $63.356,2000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $48.842,56 ve ₺403.007,00'ye karşılık gelmektedir. * * Bitcoin, dolar bazında haftalık olarak %22,14 düşüş yaşadı.

ETHEREUM NE KADAR? Güne $2.396,5400 ile başlayan Ethereum, 23 Nisan itibarıyla %11,57 azalışla $2.163,25 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 25 Mart tarihinde $1.602,8300 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $2.499,0500 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $2.163,25 ve ₺17.844,00'ye karşılık gelmektedir. * * Ethereum, dolar bazında haftalık olarak %12,49 düşüş yaşadı.

RİPPLE XRP NE KADAR? Güne $1,2390 ile başlayan Ripple, 23 Nisan itibarıyla %25,71 azalışla $0,9782 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 25 Mart tarihinde $0,5140 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $1,8281 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $0,9782 ve ₺7,9690'ye karşılık gelmektedir. * * Ripple XRP, dolar bazında haftalık olarak %41,92 düşüş yaşadı.

LİTECOİN NE KADAR? Güne $255,9500 ile başlayan Litecoin, 23 Nisan itibarıyla %16,36 azalışla $218,9100 seviyesinde bulunuyor. Litecoin, 25 Mart tarihinde $174,3300 ile son bir ayın en düşük, 17 Nisan tarihinde ise $315,0100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Litecoin $218,9100 ve ₺1.820,0396'ye karşılık gelmektedir. * * Litecoin, dolar bazında haftalık olarak %21,06 düşüş yaşadı.