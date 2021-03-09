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Bitcoin 54 bin dolar sınırında! İşte Bitcoin'in yükselmesinin nedeni

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 09.03.2021 08:49 | Son Güncelleme

Bitcoin yeni günde 54 bin dolar sınırına kadar tırmandı. Analistler bu yükselişin ardında, MicroStrategy'nin Bitcoin aldığını açıklaması ve Meitu'nun da yaklaşık 40 milyon dolarlık Bitcoin ve Ethereum aldığını açıklamasının yer aldığını açıkladı. Bitcoin'in piyasa hacmi 1.0 trilyonu aştı.

Bitcoin 54 bin dolar sınırında! İşte Bitcoin'in yükselmesinin nedeni

ABD merkezli mobil yazılım ve bulut tabanlı hizmetler sağlayan MicroStrategy'nin ardından, Çin merkezli teknoloji şirketi Meitu yaklaşık 40 milyon dolarlık Bitcoin ve Ethereum aldığını açıklamasıyla, Bitcoin 54,000 dolar sınırına kadar tırmanırken, piyasa hacmi de yeniden 1.0 trilyon doları aştı.

MEİTU'DAN BİTCOİN VE ETHEREUM ALIMI

Meitu'dan yapılan açıklamaya göre şirket, 22.1 milyon dolar tutarında 379.12 Bitcoin ve 17.9 milyon drolar tutarında 15,000 Ethereum satın aldı. Galaxy Digital de, 2021 yılında toplam 32 milyon dolarlık Ethereum satın aldığını açıkladı.

Microstrategy CEO'su Michael Saylor da önceki gün yaptığı açıklamada, ortalama 48,888 dolardan 205 Bitcoin daha satın aldıklarını duyurdu. Analistlerin hesaplamalarına göre, şirketin toplam Bitcoin varlıkları, bugünkü fiyatlara göre 4.59 milyar dolar değerine denk gelecek biçimde 91,064 Bitcoin'e ulaştı. Şirketin ortalama Bitcoin alım fiyatı 24,119 dolar, toplam maliyeti de 2.2 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

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BİTCOİN'İN PİYASA HACMİ 1.0 TRİLYON

Son 24 saat içinde 49,508.38 ve 53,993.39 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 6.71 artışla 53,940.93 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 9.84 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 60 milyar dolarlık artışla yeniden 1.0 trilyon dolar sınırını aştı dolara yükseldi. Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi 21 Şubat'ta görmüştü.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 6.96 artışla 1,843.87 dolara yükselirken, haftalık kazancı da yüzde 18.65'i buldu.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, 1 trilyon 566 milyar dolardan 1 trilyon 659 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarındaki toparlanma hareketlerinin etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 17 birimin değeri düşerken, düşenlerden üç birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8,735 kripto para biriminin işlem gördüğü 35,494 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.4'ünü Bitcoin, yüzde 12.7'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi 131.4 milyar dolar düzeyindeydi.

'TEŞVİK PAKETİ KRİPTO PARA PİYASASINI OLUMLU ETKİLEYEBİLİR'

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin Senato onayından geçtiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bir süredir gündemi meşgul eden paket, geçmişte kısıtlı arzı olan ürünlerde de kullanıldığı için kripto para yatırımcısı tarafından dikkatle takip ediliyordu. Paketin tamamen hayata geçmesi ise Temsilciler Meclisi’nin onayından sonra olacak, ancak şimdiden teşviğin hayata geçmemesi için hiçbir sebep olmadığı konuşuluyor. Sürecin ise ilerleyen dönemlerde kripto para piyasasına olumlu yönde yansıyacağı tahmin ediliyor.

GALAXY DIGITAL'DEN ETHERUM DÖNÜŞÜ

"Galaxy Digital, ağırlıklı olarak Bitcoin yatırımlarıyla anılsa da son dönemde yüzünü Ethereum’a (ETH) dönmeye başladı. Michael Novogratz, daha önce ETH hakkında pozitif açıklamalarda bulunmuştu. 2021 yılında ETH dahil başka kripto paralara yönelen kurum, yakın zamanda 32 milyon dolarlık ETH alışı yaptı. Grayscale’in yüksek işlem ücretinden dolayı, Galaxy Digital, kurumsal yatırımcı alternatif olmaya devam ediyor.

"Goldman Sachs’ın endüstri lideri, kurumsal iştah arttıkça yerleşik bankaların bu talebi karşılamanın yollarını arayacağı kanaatinde. Ayrıca, piyasa olgunluk dönemine girdikçe altyapı sağlayıcıları için konsolidasyonun sağlanabileceği düşünülüyor. Bu durum ise kripto para piyasasına birleşmeler ve satın almalar olarak dönebileceği kanaati taşıyor.

RIPPLE (XRP) SÜRECİ DEVAM EDİYOR

"Ripple Labs'ın en büyük finansal destekçilerinden Tetragon’un,175 milyon dolarlık yatırımını geri alma teklifi geri çevrildi. Delaware mahkemesi, multi-milyar varlık yöneticisi Tetragon Financial Group'un Ripple ile ABD Güvenlik ve Borsa Komisyonu arasında devam eden bir yasal savaşın ortasında Ripple hissesini nakit paraya çevirme talebini reddetti." (Grafik)

GRAFİK 1

(DHA)

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