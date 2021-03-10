Bitcoin 55 bin dolardan sonra geri çekildi!

Bitcoin de hareketlilik devam ediyor. ABD'li yatırım şirketlerinin Bitcoin aldığını açıklaması üzerine tekrar yükselişe geçen Bitcoin, 55 bin dolar seviyesinden sonra tekrar düşerek 54 bin dolara geriledi. Bitcoin en son 21 Şubat'ta 58 bin dolar seviyesini görmüştü.

BİTCOİN SATIŞLARLA GERİ ÇEKİLDİ

Son 24 saat içinde 53,408.43 ve 55,724.80 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.21 düşüşle 53,563.66 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 9.79 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 999 milyar dolar ile 1.0 trilyon dolar sınırının hemen altına geriledi. Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi 21 Şubat'ta görmüştü.

ETHEREUM'DA BİTCOİN'LE PARALEL DÜŞÜŞ

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.73 düşüşle 1,782.71 dolara gerilerken, haftalık kazancı da yüzde 16.88 düzeyindeydi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, 1 trilyon 659 milyar dolardan, 1 trilyon 649 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.