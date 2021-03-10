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Bitcoin 55 bin dolardan sonra geri çekildi!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 10.03.2021 09:06 | Son Güncelleme

Kurumsal şirketlerin alımlarıyla tekrar yüksele geçen Bitcoin 55,724 dolara kadar tırmandı. Ardından piyasa gelen satışlarla birlikte tekrar 54 bin seviyelerine gerileyerek, piyasa hacmini 1.0 trilyon doların altına düşürdü.

Bitcoin 55 bin dolardan sonra geri çekildi!

Bitcoin de hareketlilik devam ediyor. ABD'li yatırım şirketlerinin Bitcoin aldığını açıklaması üzerine tekrar yükselişe geçen Bitcoin, 55 bin dolar seviyesinden sonra tekrar düşerek 54 bin dolara geriledi. Bitcoin en son 21 Şubat'ta 58 bin dolar seviyesini görmüştü.

BİTCOİN SATIŞLARLA GERİ ÇEKİLDİ

Son 24 saat içinde 53,408.43 ve 55,724.80 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.21 düşüşle 53,563.66 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 9.79 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 999 milyar dolar ile 1.0 trilyon dolar sınırının hemen altına geriledi. Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi 21 Şubat'ta görmüştü.

ETHEREUM'DA BİTCOİN'LE PARALEL DÜŞÜŞ

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.73 düşüşle 1,782.71 dolara gerilerken, haftalık kazancı da yüzde 16.88 düzeyindeydi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, 1 trilyon 659 milyar dolardan, 1 trilyon 649 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarındaki toparlanma hareketlerinin etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 52 birimin değeri düşerken, düşenlerden altı birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8,763 kripto para biriminin işlem gördüğü 35,737 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.5'ini Bitcoin, yüzde 12.4'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi 132.7 milyar dolar düzeyindeydi.

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RIPPLE İLE İLGİLİ GELİŞME

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Kadın emekçi, Bitcoin ile bazlama satıyor" başlıklı piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

"Kahramanmaraş’ta gözleme satan Sevim Karadaş, cep telefonlarına indirilen ödeme uygulaması üzerinden QR kod taratılarak Bitcoin ile ödeme alıyor. Özellikle salgın süresince teması sıfıra indirmek isteyen Karadaş, alışverişlerin güvenli ve hızlı olmasından dolayı memnun. Yoğun ilgi gören uygulama anlık kur üzerinden hesaplanıp ücreti ne ise alınıyor.

"CPA Australia tarafından yayınlanan güncel bir rapora göre, Fransa Merkez Bankası kendi dijital para birimi için Ripple ve XRP’yi düşünerek, Merkez bankasının dijital euroyu geliştirme ve piyasaya sürme konusunda Ripple ve XRP alternatifini düşünüp blockchain devi ile iletişime bile geçtiği belirtildi."

PETROL DEVİNDEN BİTCOİN AÇIKLAMASI

Norveç'in 180 yıllık şirketi Aker ASA, Bitcoin ve blokzinciri teknolojisine yatırım yapmaya hazırlanıyor. Şirketin, Pazartesi günü ortaklarına yolladığı bilgilendirme notunda, özellikle Bitcoin'e yatırım yapmak için yeni birimin kurulma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Yönetim Burulu Başkanı Kjell Inge Rokke imzalı bilgi notunda, 58.6 milyon dolar yatırımla kurulacak birime "Seetee AS" adı verildiği belirtildi. Notta ayrıca, Seetee biriminin, açık kaynaklı Bitcoin ödeme sunucularını çalıştırmaya başladığı ve likit varlıklarını Bitcoin'de tutacağı belirtildi ve eklendi:

"Seetee, tıpkı 1990'ların başından beri internetin yaptığı gibi, önümüzdeki birkaç 10 yılı şekillendirecek bir sektörün tam da ortasında konumlanıyor. Seetee, bildiğimiz şekliyle hayatı itmek, çekmek ve dürtmek için açık bir çağrıyı temsil ediyor." (Grafik)

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