Bitcoin 60 bin dolarda, Cardano (ADA) cephesinde dikkat çeken gelişme!

Son 24 saat içinde 58,505.28 ve 60,267.19 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.11 artışla 59,933.43 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 14.24 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 16 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 119.82 milyar dolara yükseldi.

BITCOIN'İN HACMİ GENİŞLEDİ, ETHEREUM'UN KAZANCI ARTTI

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.85 artışla 2,000.46 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 23.09 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 230.66 milyar dolara yükseldi.

BINANCE COIN YÜKSELDİ

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 12.90 artışla 345.36 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 42.39 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 53.32 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de son 24 saatte yaklaşık 42 milyar dolar artışla 1 trilyon 928 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 39 birimin değeri düşerken, düşenlerden iki birim de ilk 10 birim arasındaydı.