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Bitcoin 60 bin dolarda, Cardano (ADA) cephesinde dikkat çeken gelişme!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 02.04.2021 08:33 | Son Güncelleme

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ay ortasında gördüğü 61,683.86 dolarlık yeni zirveden yaklaşık 10,000 dolar düştükten sonra yeniden toparlanarak, 60,000 doların üzerini gördükten sonra, bu düzeylere yakın hareket ediyor.

Bitcoin 60 bin dolarda, Cardano (ADA) cephesinde dikkat çeken gelişme!

Son 24 saat içinde 58,505.28 ve 60,267.19 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.11 artışla 59,933.43 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 14.24 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 16 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 119.82 milyar dolara yükseldi.

BITCOIN'İN HACMİ GENİŞLEDİ, ETHEREUM'UN KAZANCI ARTTI

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.85 artışla 2,000.46 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 23.09 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 230.66 milyar dolara yükseldi.

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BINANCE COIN YÜKSELDİ

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 12.90 artışla 345.36 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 42.39 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 53.32 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de son 24 saatte yaklaşık 42 milyar dolar artışla 1 trilyon 928 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.
Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 39 birimin değeri düşerken, düşenlerden iki birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 9,095 kripto para biriminin işlem gördüğü 37,492 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 58.0'ini Bitcoin, yüzde 11.9'unu da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 3.0 milyar dolar artışla 170 milyar dolara yükseldi.

CARDANA GELİŞMESİ

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

"İkinci çeyrekte özel müşterilerine Bitcoin ve kripto para hizmeti sunacağını belirten Goldman Sachs’ın Küresel Dijital Varlıklar Başkanı Mary Rich, 'Bu ekosistemin henüz başlangıç aşamalarındayız' açıklamalarında bulundu.

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"Türev çeşitliliği en fazla olan borsalar arasında yer alan CME mikro Bitcoin vadelilerini başlatıyor. Bir Bitcoin’in 10’da 1’i büyüklüğe sahip olacak kontratlar hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıya hitap edecek. İşlemler sayesinde, daha fazla katılımcının piyasada rol alması beklenirken ilk çıkış limiti günlük 13 BTC; başlangıç tarihi ise 3 Mayıs olarak belirlendi.

"Blockchain araştırma ve geliştirme şirketi ve Cardano blok zincirinin geliştiricileri olan IOHK, 31 Mart 22:44:51 BST itibariyle Cardano blok zincirinde blok üretimini başarıyla dağıttı. Bu nedenle, IOHK artık Cardano'da herhangi bir blok üretmeyecek ve sorumluluk artık tamamen Cardano topluluğunun elinde." (Grafik)

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(DHA)

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