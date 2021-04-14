FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Bitcoin'den $64.370,00 dolarlık yeni rekor! | Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Bitcoin'den $64.370,00 dolarlık yeni rekor! | Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

14.04.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin en büyük kripto para borsalarından biri olan Coinbase’in 14 Nisan günü halka arz olması haberinin Bitcoin ve Ethereum fiyatlarını arttırdığı biliniyor. Uzmanların yaptığı yorumlara göre 14 Nisan gününde kripto paraların en yüksek seviyeye çıkması bekleniyor. 14 Nisan itibariyle Coinbase, FTX borsasındaki temsili listelemesinde hisse fiyatlarının 100 milyar doların üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. Dün kripto paralarda yaşanan ani yükseliş oldukça dikkat çekti.

13 Nisan günü Bitcoin, tarihindeki en büyük rekorunu kırarak 63 bin doların üzerine çıktı. Ethereum para birimi de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 2 bin 370 dolardan işlem gördü. Bitcoin ve Ethereum’daki bu yükselişin sebebinin ise 14 Nisan günü Coinbase’in resmen halka arzının gerçekleşmesi olduğu biliniyor. Coinbase, Nasdaq üzerinde listelenecek ve COİN ismi ile hisse olarak direkt işlem görebilecek. 14 Nisan tarihinde Bitcoin ve Ethereum’un ciddi anlamda bir tarihi rekor kırması bekleniyor.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $63.180,0000 ile başlayan Bitcoin, 14 Nisan itibarıyla %6,35 artışla $64.370,00 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Mart tarihinde $51.972,3200 ile son bir ayın en düşük, 14 Nisan tarihinde ise $64.376,6400 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $64.370,00 ve ₺524.500,00''ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.301,8800 ile başlayan Ethereum, 14 Nisan itibarıyla %9,58 artışla $2.374,03 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 25 Mart tarihinde $1.602,8300 ile son bir ayın en düşük, 14 Nisan tarihinde ise $2.374,03 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $2.374,03 ve ₺19.374,00'ye karşılık gelmektedir.

RİPPLE NE KADAR?

RİPPLE NE KADAR?
Güne $1,8254 ile başlayan Ripple, 14 Nisan itibarıyla %33,87 artışla $1,9442 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 15 Mart tarihinde $0,4391 ile son bir ayın en düşük, 14 Nisan tarihinde ise $1,9098 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,9098 ve ₺15,5770'ye karşılık gelmektedir.

LİTECOİN NE KADAR?

LİTECOİN NE KADAR?
Güne $266,6500 ile başlayan Litecoin, 14 Nisan itibarıyla %12,54 artışla $275,6800 seviyesinde bulunuyor. Litecoin, 25 Mart tarihinde $174,3300 ile son bir ayın en düşük, 14 Nisan tarihinde ise $280,4200 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Litecoin $275,6800 ve ₺2.232,7048'ye karşılık gelmektedir.
Anahtar Kelimeler:
bitcoin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık tek tek açıkladı: Kısıtlamadan muaf olacaklar

Bakanlık tek tek açıkladı: Kısıtlamadan muaf olacaklar

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Simpsonlar'dan Bitcoin için sonsuzluk mesajı!

Simpsonlar'dan Bitcoin için sonsuzluk mesajı!

Kuyumculuğa kural getirildi!

Kuyumculuğa kural getirildi!

Elektrikli scooterda yeni dönem!

Elektrikli scooterda yeni dönem!

Yiyecek ve içecek sektörlerine prim desteği

Yiyecek ve içecek sektörlerine prim desteği

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Emekli ikramiyesi için çarpıcı talep!

Emekli ikramiyesi için çarpıcı talep!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erdoğan'dan talimat! Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan'dan talimat! Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Kuyuya atıp karıştırdı fatura derdinden kurtuldu!

Kuyuya atıp karıştırdı fatura derdinden kurtuldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.