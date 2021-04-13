Bitcoin'den yeni rekor: $63.066,39 | Bitcoin ne kadar oldu? Ethereum ne kadar?

Bitcoin dün günü 60 bin seviyesinin üzerinde kapatırken, bugün itibariyle güne 59 bin seviyesinde başladı. Bitcoin rekorlarına bir yenisini daha ekledi ve 13 Nisan itibariyle Bitcoin 63 bin doları aşan yeni rekoruna imza attı. Analistler, Bitcoin’in altın piyasasından rol çaldığını ancak Bitcoin üzerindeki dalgalanmaların da oldukça fazla olduğunu dile getirdi.Ethereum ise haftalık olarak dolar bazında %3,09 bir büyüme yaşayarak 2 bin 220 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bitcoin'den $63.066,39'lık yeni rekor!

BİTCOİN NE KADAR? Güne $59.992,8800 ile başlayan Bitcoin, 13 Nisan itibarıyla %0,72 artışla $63.066,39 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Mart tarihinde $51.972,3200 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $63.066,39 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $63.066,39 ve ₺512.395,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR? Güne $2.145,9000 ile başlayan Ethereum, 13 Nisan itibarıyla %0,46 artışla $2.220,56 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 25 Mart tarihinde $1.602,8300 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $2.220,56 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $2.220,56 ve ₺18.056,00'ye karşılık gelmektedir.

RİPPLE NE KADAR? Güne $1,3835 ile başlayan Ripple, 13 Nisan itibarıyla %8,90 artışla $1,6945 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 15 Mart tarihinde $0,4391 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $1,6945 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,6945 ve ₺13,7740'ye karşılık gelmektedir.