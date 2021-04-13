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Bitcoin'den yeni rekor: $63.066,39 | Bitcoin ne kadar oldu? Ethereum ne kadar?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 13.04.2021 08:27 | Son Güncelleme

Bitcoin'den yeni bir rekor! Pazartesi günü Bitcoin, 61 bin 229 dolarlık rekorunu yeniledi. Bitcoin şu an için 63 bin doların üzerine çıktı. Kripto para ile ilgilenen yatırımcılar Bitcoin ve Ethereum gibi büyük para birimlerindeki gelişmeleri takip ediyor. Bitcoin geçtiğimiz hafta ani bir yükselişle rekor seviyeye çıkarken, daha sonra sert bir düşüş yaşamıştı.

Bitcoin dün günü 60 bin seviyesinin üzerinde kapatırken, bugün itibariyle güne 59 bin seviyesinde başladı. Bitcoin rekorlarına bir yenisini daha ekledi ve 13 Nisan itibariyle Bitcoin 63 bin doları aşan yeni rekoruna imza attı. Analistler, Bitcoin’in altın piyasasından rol çaldığını ancak Bitcoin üzerindeki dalgalanmaların da oldukça fazla olduğunu dile getirdi.Ethereum ise haftalık olarak dolar bazında %3,09 bir büyüme yaşayarak 2 bin 220 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bitcoin'den $63.066,39'lık yeni rekor!

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $59.992,8800 ile başlayan Bitcoin, 13 Nisan itibarıyla %0,72 artışla $63.066,39 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Mart tarihinde $51.972,3200 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $63.066,39 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $63.066,39 ve ₺512.395,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.145,9000 ile başlayan Ethereum, 13 Nisan itibarıyla %0,46 artışla $2.220,56 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 25 Mart tarihinde $1.602,8300 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $2.220,56 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $2.220,56 ve ₺18.056,00'ye karşılık gelmektedir.

RİPPLE NE KADAR?

RİPPLE NE KADAR?
Güne $1,3835 ile başlayan Ripple, 13 Nisan itibarıyla %8,90 artışla $1,6945 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 15 Mart tarihinde $0,4391 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $1,6945 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,6945 ve ₺13,7740'ye karşılık gelmektedir.

LİTECOİN NE KADAR?

LİTECOİN NE KADAR?
Güne $244,2600 ile başlayan Litecoin, 13 Nisan itibarıyla %0,84 azalışla $265,2900 seviyesinde bulunuyor. Litecoin, 25 Mart tarihinde $174,3300 ile son bir ayın en düşük, 11 Nisan tarihinde ise $265,2900 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Litecoin $265,2900 ve ₺2.156,9138'ye karşılık gelmektedir.
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