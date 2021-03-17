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Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano ve NFT Token piyasası son durum!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 17.03.2021 09:16 | Son Güncelleme

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 61,683.86 dolarlık yeni zirveden, 53,000 dolara kadar sert düştükten sonra, piyasalara gelen alımlarla yeniden yükselerek 55,000 doların üzerine çıktı.

Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano ve NFT Token piyasası son durum!

Son 24 saat içinde 53,779.30 ve 57,113.09 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.72 artışla 55,323.67 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 4.23 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 19 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 38.9 milyar dolara yükseldi.

ETHEREUM YÜKSELDİ

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 1.20 artışla 1,771.97 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 0.01 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 203.98 milyar dolara yükseldi.

BNB'DE ARTIŞ OLDU

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 2.84 artışla 253.63 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 6.53 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 39.37 milyar dolara yükseldi.

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KRİPTO PARA PİYASASI HACMİ GENİŞLEDİ

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 27 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 716.67 trilyon dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarındaki satışların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 21 birimin değeri düşerken, 10 birim arasında düşen olmadı.

Toplam 8,841 kripto para biriminin işlem gördüğü 36,603 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.6'sını Bitcoin, yüzde 11.9'unu da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 30 milyar dolarlık düşüşle 131 milyar dolar düzeyindeydi.

RIPPLE VE SEC ÇEKİŞMESİ DEVAM EDİYOR

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:
"Ripple, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nu (Securities and Exchange Commission - SEC) delilleri saklamakla suçladı ve Ethereum’a ilişkin evrakları talep etti. Dava sürecinde olan Ripple’ın XRP yatırımcıları dava sürecini yakından takip ediyor.

"Yılın ilk yarısında davanın bitmesi beklenmezken taraflar iddialarını mahkemeye sunmaya devam ediyor. Ripple avukatları Bitcoin ve Ethereum ile ilgili belgelerin dosyaya eklenmesini talep etti ve bu iki kripto paradan farkı olmadığını dile getirdi. SEC ise Bitcoin ve Ethereum’un davayla herhangi bir ilgisinin olmadığını ifade etti.

CARDANO'DAN BÜYÜK ATAK

"Cardano, Bloomberg Terminalinde boy gösterdi. Bloomberg Terminali, profesyonel tüccarlar tarafından kullanılan ve yılda yaklaşık 24.000 dolara mal olan bir terminaldi. Bu önemli bir araçtır ve Cardano'ya büyük olasılıkla büyük bir talep sağlayabilir şeklinde yorumlanıyor. Ethereum’un rakibi olan Cardano, son zamanlarda pozitif haber akışıyla gündemden düşmüyor.

NFT TOKEN PİYASASI BÜYÜYOR

"Alım satım yapılmayan NFT Token piyasası 2021 başından beri ün kazanmaya devam ediyor. Birçok sanatçı NFT’nin büyüsüne kapılmışken bir haber de DC Comics’den geldi. Bloqport, 'DC Comics'in NFT piyasasına girmek için olanakları değerlendirdiğini' belirtti.

"Geçen hafta, Ripple kurucu ortağı ve Stellar'ın kurucusu Jed McCaleb, bakiyesinde kalan 453 milyon XRP ile 152 milyon XRP'yi piyasaya sürerek 152 Milyon Nakit paraya çevirdi."

(DHA)

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