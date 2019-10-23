'Bitcoin'i durdurmak imkansız'

Dijital varlık yönetimi şirketi Coinshares'in güvenlik bölümü başkanı (CSO) Meltem Demirörs, yasa düzenleyicilerin Bitcoin hakkında düzenleme yapmak istediğini belirterek, "Ancak açık kaynaklı, tamamıyla merkeziyetsiz, tüm dünyada yaygınlaşmış bir şeye nasıl düzenleme getirebilir? Bitcoin'i bu manada durdurmak imkansız." dedi.

Bitcoin ve Libra'ya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demirörs, Facebook'un Libra projesinin bir kripto para değil, dijital para olduğunu söyledi.

Bitcoin ile Libra arasındaki farklara değinen Demirörs, "Libra, bir şirket tarafından sahip olunan bir para sistemi. Libra'nın bir kripto para gibi görünmesini sağlamak için çaba gösteriliyor ancak Libra'nın bir kripto para olduğunu söylememiz mümkün değil. Yasa düzenleyiciler, Bitcoin hakkında düzenleme yapmak istiyor ancak açık kaynaklı, tamamıyla merkeziyetsiz, tüm dünyada yaygınlaşmış bir şeye nasıl düzenleme getirebilir? Bitcoin'i bu manada durdurmak imkansız." diye konuştu.

Demirörs, Bitcoin'in küresel anlamdaki yaygınlığının da düzenleme getirilmesini zorlaştırdığına dikkati çekerek, "Örnek vermek gerekirse, eğer ben Hong Kong'da bir Bitcoin şirketi olsam ve Amerika'da da kullanıcılarım olsa ben düzenlememi Hong Kong'a göre mi, Amerika'ya göre mi yapacağım? Amerikan hükümeti, Libra projesine düzenleme getirmek isterse karşısında Facebook'u bulabilir. Ama Bitcoin'i durdurmak isterse kime mektup gönderecek, kime baskı yapacak, nasıl durduracak? Böyle bir fikri nasıl durdurursun? Bu mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.