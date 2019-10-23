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'Bitcoin'i durdurmak imkansız'

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 23.10.2019 14:16 | Son Güncelleme

Coinshares'in güvenlik bölümü başkanı Demirörs, "Açık kaynaklı, tamamıyla merkeziyetsiz, tüm dünyada yaygınlaşmış bir şeye nasıl düzenleme getirebilir? Bitcoin'i bu manada durdurmak imkansız." dedi.

'Bitcoin'i durdurmak imkansız'

Dijital varlık yönetimi şirketi Coinshares'in güvenlik bölümü başkanı (CSO) Meltem Demirörs, yasa düzenleyicilerin Bitcoin hakkında düzenleme yapmak istediğini belirterek, "Ancak açık kaynaklı, tamamıyla merkeziyetsiz, tüm dünyada yaygınlaşmış bir şeye nasıl düzenleme getirebilir? Bitcoin'i bu manada durdurmak imkansız." dedi.

Bitcoin ve Libra'ya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demirörs, Facebook'un Libra projesinin bir kripto para değil, dijital para olduğunu söyledi.

Bitcoin ile Libra arasındaki farklara değinen Demirörs, "Libra, bir şirket tarafından sahip olunan bir para sistemi. Libra'nın bir kripto para gibi görünmesini sağlamak için çaba gösteriliyor ancak Libra'nın bir kripto para olduğunu söylememiz mümkün değil. Yasa düzenleyiciler, Bitcoin hakkında düzenleme yapmak istiyor ancak açık kaynaklı, tamamıyla merkeziyetsiz, tüm dünyada yaygınlaşmış bir şeye nasıl düzenleme getirebilir? Bitcoin'i bu manada durdurmak imkansız." diye konuştu.

Demirörs, Bitcoin'in küresel anlamdaki yaygınlığının da düzenleme getirilmesini zorlaştırdığına dikkati çekerek, "Örnek vermek gerekirse, eğer ben Hong Kong'da bir Bitcoin şirketi olsam ve Amerika'da da kullanıcılarım olsa ben düzenlememi Hong Kong'a göre mi, Amerika'ya göre mi yapacağım? Amerikan hükümeti, Libra projesine düzenleme getirmek isterse karşısında Facebook'u bulabilir. Ama Bitcoin'i durdurmak isterse kime mektup gönderecek, kime baskı yapacak, nasıl durduracak? Böyle bir fikri nasıl durdurursun? Bu mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

'FACEBOOK VE AMERİKAN HÜKÜMETİ ARASINDAKİ TARTIŞMA DOLARIN GÜCÜ İLE ALAKALI'

"Facebook ve Amerikan hükümeti arasındaki tartışma doların gücü ile alakalı"

Meltem Demirörs, Libra'nın arkasındaki önemli şirketlerin projeden ayrıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Amerikan hükümeti, Visa ve MasterCard gibi şirketlere 'siz bu projenize devam ederseniz biz sizi daha yakından izleyeceğiz' diye mesaj gönderdi. 'Sadece Libra konusunda değil, her konuda sizi gözlem altına alacağız' dediler. Şirketler de Libra projesinden çekildiler. Çünkü Visa da, MasterCard da birer Amerikan şirketi. Eğer Amerika'da bir şirketsen Amerika'nın kurallarına uyman gerekiyor. Amerika, bu dünyanın para birimi olan ve Amerika'nın en önemli gücü olan doları hiçbir şeyin tehdit etmesine izin vermez. Savaşlara baktığımızda, bunun dolar ve petrolle ilgili olduğunu görürsünüz. O yüzden Facebook ve Amerikan hükümeti arasındaki bu tartışma doların gücü ile alakalı bir tartışma."

'HİÇBİR KURUM VEYA KURULUŞ, BİTCOİN'İ DURDURMA YETKİSİNE SAHİP DEĞİL'

AA muhabirinin Demirörs'ün Amerikan Senatosu'na Libra ve Bitcoin ile ilgili sunduğu araştırmadan derlediği bilgilere göre de Bitcoin ile Libra arasında en büyük fark, Bitcoin'in merkeziyetsizken, Libra'nın Facebook ve ortaklarının denetiminde olması.

Araştırmada, şu ifadelere yer veriliyor:

"Bitcoin, merkeziyetsizdir. Hiçbir kurum veya kuruluş, onu durdurma yetkisine sahip değildir. Bunun tersine Libra ise merkezi olan bir para birimidir. Bu proje, Facebook ve onun ortaklarınca oluşturulmuş konsorsiyum tarafından tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir. Bu manada bu konsorsiyumu oluşturan ortaklar, ödeme transferlerini durdurabilir veya sansürleyebilir. Bitcoin, kendi değerini kısıtlı miktarından ve Bitcoin'e olan talepten alıyor. Bunun dışında Bitcoin'in arkasında ona değer veren herhangi bir varlık ve değer bulunmuyor. Libra ise bunun aksine arkasında bir para havuzu tarafından desteklenmektedir."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Bitcoin Dijital varlık yönetimi şirketi Coinshares

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