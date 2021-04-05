Bitcoin'le elbise satışına başladı!

Aliağa ilçesinde, kullanımı günden güne yaygınlaşan sanal para, diğer adıyla kripto para ile müşterilerine ödeme seçeneği sunan Davut Şahin isimli genç girişimci, ekonomi alanındaki teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyor.

Sahip olduğu mağazalarda ödeme seçenekleri içerisine kripto para Bitcoin’i ekleyen genç girişimci, yıllar önce kripto para birimi Bitcoin ile yaptığı yatırımla yüksek meblağ ile kazanç elde ettiğini, bu kazanç ile İzmir ve Ege Bölgesi’nde birkaç mağaza açtığını belirtti.

'GÜZEL DÖNÜŞLER ALDIK'

Bitcoin’in ileride daha da gelişeceğini ve büyüyeceğini düşünen Davut Şahin, "Şimdi ben bu yatırımdan sonra, kendime birkaç giysi mağazası açtıktan sonra ben bunu nasıl geliştirim, insanlara nasıl arz edebilirim diye düşüncelere vardım. Şuna kanaat getirdim; artık Bitcoin dijital para dünyada yaygın bir şekilde herkesin kullandığı, oynadığı, yatırım yaptığı platformdur.Ben de bunu perakende mağazalarımda müşterilerime Bitcoin karşılığında kıyafet vererek satış yapmaya başladım" dedi.