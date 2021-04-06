Bitcoin nasıl alınır? Bitcoin nereden alınır?

Bitcoin alım satımı birçok platform üzerinden yapılabilir. Fiyatı piyasadaki arz-talep ilişkisine bağlı olarak değişebilir. 0.00000001 gibi küçük parçalarına ayrışabilir, bundan dolayı yüz milyonda bire kadar küçük parçalar alınıp satılabilir.

BİTCOİN NASIL ALINIR?

Bitcoin, 2008’de Satoshi Nakamoto rumuzlu kişi veya kişiler tarafından yayınlanan makaleyle blokzinciri tabanlı bir ödeme yöntemi ve dijital para birimi olarak ortaya çıktı. İlk kez, 2 adet pizza için ödeme aracı olarak kullanılması, Bitcoin'i gerçek bir para birimi yerine kullanabilmenin kapısını araladı. Ancak dalgalı fiyat hareketleri Bitcoin'in "para gibi" kullanılmasının önüne geçti.

Fakat, Bitcoin için "değer saklama aracı" ifadesini kullanmak yanlış olmaz. Devamlı yükselen ya da düşen fiyatına karşın Bitcoin, günümüzde insanların yatırım aracı olarak kullandığı enstrümanlar arasında yer aldı.

Bitcoin alabilmek için bir BtcTurk hesabına sahip olmak gerekir. BtcTurk hesabınız yoksa, BtcTurk ana sayfasında ya da BtcTurk Mobil uygulamasında (iOS, Android) Yeni Üyelik butonuna tıklayarak kısa zaman içerisinde BtcTurk'e üye olabilirsiniz.