Bitcoin ne kadar oldu? 1 Ethereum kaç dolar? 10 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları

Son günlerde kripto paraların kazandığı önem yatırımcıların dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Bitcoin tarihi zirveyi görerek 58 bin doların üzerine çıkmıştı. Yatırımcılar ve yatırım yapmak isteyenler merak içerisinde Bitcoin ne kadar oldu sorusunun cevabını arıyor. Peki 10 Mart Bitcoin fiyatları ne kadar?

Bitcoin'de yukarı yönlü hareketlilik 10 Mart'ta yerini düşüşe bıraktı. Bitcoin geçen hafta 48 bin doların altına inmişti fakat yeni haftaya yükselişle başlamıştı.

BITCOIN KAÇ TL? BITCOIN FİYATLARI

Son günlerin en çok rağbet gören kripto parası Bitcoin, şu an itibariyle 53 bin 280,9 dolar, yani 406 bin 536,68 Türk Lirası seviyelerinden işlem görüyor.

Son 24 saat içerisinde 53,408.43 ve 55,724.80 dolar arasında dalgalanmaya devam eden Bitcoin, yüzde 0.21 düşüşle 53,563.66 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 9.79 şeklinde hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 999 milyar dolar ile 1 trilyon dolar sınırının hemen altına indi. Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi olan Bitcoin, 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi daha önce 21 Şubat'ta görmüştü.

Önceki haftalarda, Musk'ın Twitter'dan yaptığı destek paylaşımları Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin kripto paralarının değerinin yükselmesine neden olmuştu.

ETHEREUM KAÇ TL? ETHEREUM FİYATLARI

Ethereum, 10 Mart Çarşamba günü itibariyle 1.795,66 ABD Doları üzerinden işlem görüyor. Türk Lirası bazında ise 13.667,92 Türk Lirası üzerinden işlem görmeye devam etmekte.



