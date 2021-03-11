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Bitcoin ne kadar oldu? 1 Ethereum kaç dolar? 11 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 11.03.2021 08:35 | Son Güncelleme

Önceki haftalarda tarihi zirveyi görerek 58 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, kripto parası olanlar veya yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Bitcoin yükselecek mi, Bitcoin düşecek mi soruları yatırımcıların en çok merak ettiği sorulardan oldu. Peki 11 Mart Bitcoin fiyatları ne durumda? Bitcoin düşüşü devam edecek mi ve 1 Ethereum kaç dolar oldu? İşte detaylar...

Bitcoin ne kadar oldu? 1 Ethereum kaç dolar? 11 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları

Kripto paraların kazandığı önem son günlerde yatırımcıların çok fazla dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Bitcoin tarihi zirveyi görerek 58 bin doların üzerine çıkmıştı. Yatırımcılar ve yatırım yapmak isteyenler merak içerisinde Bitcoin ne kadar oldu sorusunun cevabını arıyor. Peki 11 Mart Bitcoin fiyatları ne kadar?

Bitcoin'de yukarı yönlü hareketlilik 11 Mart'ta da devam ediyor. Bitcoin geçen hafta 48 bin doların altına inmişti fakat yeni haftaya yükselişle başlamıştı.

BITCOIN KAÇ TL? BITCOIN FİYATLARI

Son günlerin en çok rağbet gören kripto parası Bitcoin, şu an itibariyle 55 bin 616,2 dolar, yani 416 bin 129,33 Türk Lirası Türk Lirası seviyelerinden işlem görüyor.

Bitcoin biriminin haftalık kazancı yüzde 9.79 şeklinde hesaplanmıştı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 999 milyar dolar ile 1 trilyon dolar sınırının hemen altına inmişti. Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi olan Bitcoin, 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi daha önce 21 Şubat'ta görmüştü.

Önceki haftalarda, Musk'ın Twitter'dan yaptığı destek paylaşımları Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin kripto paralarının değerinin yükselmesine neden olmuştu.

Uluslararası piyasada "yatırım gurusu" olarak bilinen Mobius Capital'in Kurucusu, 83 yaşındaki ABD'li yatırımcı Mark Mobius, özellikle Bitcoin'in hisse senedi piyasaları için öncü indikatör rolünü oynayabileceğini belirtti ve "Çünkü insanların kripto paralara olan inancı, hisse senedi piyasalarında para kaybeden şirketlere olan inancıyla benzerlikler taşıyor." şeklinde konuştu.

ETHEREUM KAÇ TL? ETHEREUM FİYATLARI

Ethereum, 11 Mart Perşembe günü itibariyle 1.790,23 ABD Doları üzerinden işlem görüyor. Türk Lirası bazında ise 13.439,98 Türk Lirası üzerinden işlem görmeye devam etmekte.

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