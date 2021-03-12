Bitcoin ne kadar oldu? 1 Ethereum kaç dolar? 12 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları

Kripto paraların kazandığı önem son günlerde yatırımcıların çok fazla dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Bitcoin tarihi zirveyi görerek 58 bin doların üzerine çıkmıştı. Yatırımcılar ve yatırım yapmak isteyenler merak içerisinde Bitcoin ne kadar oldu sorusunun cevabını arıyor. İşte 12 Mart Bitcoin fiyatları...
Bitcoin'de yukarı yönlü hareketlilik 12 Mart'ta da devam ediyor. Bitcoin geçen hafta 48 bin doların altına inmişti fakat yeni haftaya yükselişle başlamıştı.
Son günlerin en çok rağbet gören kripto parası Bitcoin, şu an itibariyle 56 bin 771,7 dolar, yani 426 bin 357,49 Türk Lirası Türk Lirası seviyelerinden işlem görüyor.
Blockchain teknolojisi sayesinde oldukça önemli bir güvenlik sağlayan Bitcoin her geçen gün hacim oranını yükseltiyor. Böylece fiyatında da belirli oranlarda artış yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz 24 saat içerisinde yaklaşık yüzde 7,48 değer kazandığını söyleyebiliriz.
Şu anda fiyatı 56 bin seviyelerinde seyrediyor. Teşvik paketine etkisi ile yaşanan bu yükseliş muhtemelen hafta boyunca devam edecek ve 60 bin seviyeleri görülebilecek.
Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi olan Bitcoin, 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi daha önce 21 Şubat'ta görmüştü. Önceki haftalarda, Musk'ın Twitter'dan yaptığı destek paylaşımları Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin kripto paralarının değerinin yükselmesine neden olmuştu.
FS Investments, New York Life, Stone Ridge Holdings Group ve MassMutual, gibi önemli şirketlerin Bitcoin ile ilgili yatırımları da Bitcoin yükselişinde oldukça etkili oldu.
Ethereum, 12 Mart Cuma günü itibariyle 1.809,20 ABD Doları üzerinden işlem görüyor. Türk Lirası bazında ise 13.573,27 Türk Lirası üzerinden işlem görmeye devam etmekte.
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