Bitcoin ne kadar oldu? 1 Ethereum kaç dolar? 9 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları

Son günlerde kripto paraların büyük önem kazandığı bir gerçek. Geçtiğimiz günlerde Bitcoin tarihi zirveyi görerek 58 bin doların üzerine çıkmıştı. Yatırımcılar ve yatırım yapmak isteyenler merak içerisinde Bitcoin ne kadar oldu sorusunun cevabını arıyor.

Peki 9 Mart Bitcoin fiyatları ne kadar?

Bitcoin'de yukarı yönlü hareketlilik devam etmekte. Bitcoin geçen hafta 48 bin doların altına inmişti fakat yeni haftaya yükselişle başladı.

BITCOIN KAÇ TL? BITCOIN FİYATLARI

Son günlerin en çok rağbet gören kripto parası Bitcoin, şu an itibariyle 54 bin 149,60 dolar, yani 419 bin 418,00 Türk Lirası seviyelerinden işlem görüyor.

Önceki haftalarda, Musk'ın Twitter'dan yaptığı destek paylaşımları Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin kripto paralarının değerinin yükselmesine neden olmuştu.

Kripto para piyasalarındaki toparlanma hareketlerinin etkisiyle, geçtiğimiz 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 27 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden düşen olmadı.

Toplamda 8,709 kripto para biriminin işlem gördüğü 35,440 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.1'ini Bitcoin, yüzde 12.6'sını da ikinci sıradaki Ethereum kripto parası oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi 107.4 milyar dolar düzeyindeydi.