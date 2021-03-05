Bitcoin ne kadar oldu? 5 Mart Bitcoin fiyatları

Kripto paraların son günlerde büyük önem kazandığı bir gerçek. Geçtiğimiz günlerde Bitcoin tarihi zirveyi görerek 58 bin doların üzerine çıkmıştı. Yatırımcılar ve yatırım yapmak isteyenler merak içerisinde Bitcoin ne kadar oldu sorusunun cevabını arıyor.

Peki 5 Mart Bitcoin fiyatları ne kadar?

Bitcoin ve diğer kripto paralarda aşağı yönlü hareketlilik devam etmekte. Bitcoin geçen hafta hızla yükselirken son günlerde 48 bin doların altına inmişti.

BITCOIN KAÇ TL? BITCOIN FİYATLARI

Son günlerin en çok rağbet gören kripto parası Bitcoin, şu an itibariyle 46 bin 870 dolar, yani 353 bin 730 Türk Lirası seviyelerinden işlem görüyor.

Önceki haftalarda, Musk'ın Twitter'dan yaptığı destek paylaşımları Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin kripto paralarının değerinin yükselmesine neden olmuştu.

Ayrıca Musk'ın CEO'luğunu yaptığı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Ocak ayında yaptığı Bitcoin yatırımı sonrasında, yalnızca bir ayda bir yıllık otomobil satış karını geride bırakmıştı. Ocak ayında alınan 1.5 milyar dolarlık Bitcoin'in şirkete getirisi 3 haftada 970 milyon dolar olmuştu.

