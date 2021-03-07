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Bitcoin ne kadar oldu? 7 Mart Bitcoin fiyatları

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 07.03.2021 09:39 | Son Güncelleme

Birkaç gün önce tüm zamanların en yüksek zirvesini görerek 58 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, kripto parası kullananlar ya da yatırım yapmak isteyen bireyler tarafından araştırılıyor. Tüm dünya gibi Türkiye'de de popülerliği günden güne artan b-Bitcoin'in 7 mart fiyatları ne durumda? İşte detaylar...

Bitcoin ne kadar oldu? 7 Mart Bitcoin fiyatları

Kripto paraların günden güne daha büyük bir önem kazandığını ve her gün daha da popülerleştiğini görebiliyoruz. Çok yakın bir zamanda en popüler kripto paralardan biri olan Bitcoin tarihi zirveyi görerek 58 bin doların üzerine çıkmıştı. Bitcoin kullanıcıları ve kripto paralara yatırım yapmak isteyenler merak içerisinde Bitcoin ne kadar oldu sorusunun cevabını arıyor.

Bitcoin, tarihi zirveyi gördükten sonra aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Geçen hafta 58 bin dolardan satılan bitcoin, geçtiğimiz günlerde 46 bin dolarlara kadar gerilemişti.

BİTCOİN NE KADAR?

İlk kripto paralardan olan ve en çok rağbet gören Bitcoin, şu an itibariyle 49 bin 356 dolar, yani 372 bin 85 Türk Lirası seviyelerinden işlem görüyor.

BİTCOİN'İ KİM YÖNETİYOR?

İlk kripto para olan Bitcoin merkezsiz bir kripto para birimidir. Yani patronu bulunmaz, belli bir düzen içerisinde bir nevi kendi kendini yönetir.

Oldukça güçlü bir yatırım aracı olan Bitcoin'in aynı zamanda son derece riskli olduğunu da unutmamak gerekir. Yüksek kazanç sağlamak yerine büyük kayıplara da sebebiyet verebilir.

BİTCOİN NEREDEN ALINIR?

Bitcoin alım ve satımı yapmak için hem Türkiye'de hem de dünyada belli bir saygınlık, itibar oturtmuş, bilinen kripto para borsaları tercih edilmeli, bu borsalar üzerinden işlem yapılmalıdır.

Tanınmadık internet sitelerine ve şahıslara hiçbir koşulda güvenilmemelidir. Maalesef kripto para çok rağbet gördüğü için kripto para dolandırıcıları da oldukça artmıştır.

BİTCOİN NEDEN YÜKSELDİ?

Önceki haftalarda, Musk'ın Twitter'dan kripto paralara yaptığı destek paylaşımları Bitcoin değerinin yükselmesine neden olmuştu.

Ayrıca Musk'ın CEO'luğunu yaptığı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Ocak ayında yaptığı Bitcoin yatırımı sonrasında, yalnızca bir ayda bir yıllık otomobil satış karını geride bırakmıştı. Ocak ayında alınan 1.5 milyar dolarlık Bitcoin'in şirkete getirisi 3 haftada 970 milyon dolar olmuştu.

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