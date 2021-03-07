Bitcoin ne kadar oldu? 7 Mart Bitcoin fiyatları

Kripto paraların günden güne daha büyük bir önem kazandığını ve her gün daha da popülerleştiğini görebiliyoruz. Çok yakın bir zamanda en popüler kripto paralardan biri olan Bitcoin tarihi zirveyi görerek 58 bin doların üzerine çıkmıştı. Bitcoin kullanıcıları ve kripto paralara yatırım yapmak isteyenler merak içerisinde Bitcoin ne kadar oldu sorusunun cevabını arıyor.

Bitcoin, tarihi zirveyi gördükten sonra aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Geçen hafta 58 bin dolardan satılan bitcoin, geçtiğimiz günlerde 46 bin dolarlara kadar gerilemişti.

BİTCOİN NE KADAR?

İlk kripto paralardan olan ve en çok rağbet gören Bitcoin, şu an itibariyle 49 bin 356 dolar, yani 372 bin 85 Türk Lirası seviyelerinden işlem görüyor.

BİTCOİN'İ KİM YÖNETİYOR?

İlk kripto para olan Bitcoin merkezsiz bir kripto para birimidir. Yani patronu bulunmaz, belli bir düzen içerisinde bir nevi kendi kendini yönetir.

Oldukça güçlü bir yatırım aracı olan Bitcoin'in aynı zamanda son derece riskli olduğunu da unutmamak gerekir. Yüksek kazanç sağlamak yerine büyük kayıplara da sebebiyet verebilir.