Bitcoin ne kadar oldu? İşte 13 Mart Cumartesi bitcoin kuru

Serbest Piyasa Bitcoin'in ana para birimleri karşısındaki performansını sergilen bitcoin endeksinde anlık yükselişler ve anlık düşüşler görülebiliyor. Hareketliliğin diğer para birimlerine göre daha canlı olduğu bitcoin fiyatları 13 Mart Cumartesi sabahına dalgalanmayla başladı.

13 Mart 2021 Cumartesi gününe ait güncel kripto fiyatları şu şekilde:



ETH BTC Alış: 0,03116 BTC Satış: 0,03109 BTC

BTC TRY Alış: 433598 TRY Satış: 432900 TRY

XRP TRY Alış: 3,365 TRY Satış: 3,36 TRY

ETH TRY Alış: 13459 TRY Satış: 13457 TRY

USDT TRY Alış: 7,61 TRY Satış: 7,602 TRY

LTC TRY Alış: 1659 TRY Satış: 1656,5 TRY

ETH USDT Alış: 1770 USDT Satış: 1769,5 USDT

BTC USDT Alış: 56902 USDT Satış: 56823 USDT

LTC USDT Alış: 218,31 USDT Satış: 218 USDT

XRP USDT Alış: 0,442 USDT Satış: 0,4419 USDT

LTC BTC Alış: 0,003847 BTC Satış: 0,00381 BTC

XLM TRY Alış: 2,905 TRY Satış: 2,904 TRY

NEO TRY Alış: 300 TRY Satış: 299,4 TRY

XLM USDT Alış: 0,3821 USDT Satış: 0,3812 USDT

NEO USDT Alış: 39,45 USDT Satış: 39,35 USDT

NEO BTC Alış: 0,000695 BTC Satış: 0,00069 BTC

EOS USDT Alış: 3,787 USDT Satış: 3,778 USDT

EOS TRY Alış: 28,79 TRY Satış: 28,75 TRY

DASH BTC Alış: 0,00392 BTC Satış: 0,0039 BTC

DASH TRY Alış: 1694,3 TRY Satış: 1691 TRY

LINK TRY Alış: 214 TRY Satış: 213,47 TRY

DASH USDT Alış: 222,9 USDT Satış: 221,9 USDT

LINK BTC Alış: 0,0004954 BTC Satış: 0,0004911 BTC

LINK USDT Alış: 28,107 USDT Satış: 28,051 USDT

ATOM USDT Alış: 18,5 USDT Satış: 18,398 USDT

ATOM TRY Alış: 140 TRY Satış: 139,91 TRY

XTZ TRY Alış: 29,6 TRY Satış: 29,55 TRY

ATOM BTC Alış: 0,0003257 BTC Satış: 0,0003223 BTC

TRX TRY Alış: 0,3812 TRY Satış: 0,3809 TRY

XTZ USDT Alış: 3,893 USDT Satış: 3,882 USDT

ADA TRY Alış: 8,119 TRY Satış: 8,1 TRY

TRX USDT Alış: 0,05015 USDT Satış: 0,05002 USDT

DOT TRY Alış: 269,62 TRY Satış: 269,31 TRY

ADA USDT Alış: 1,0672 USDT Satış: 1,0655 USDT

DOT USDT Alış: 35,47 USDT Satış: 35,4 USDT

DOT BTC Alış: 0,0006296 BTC Satış: 0,0006209 BTC

USDC USDT Alış: 1,0026 USDT Satış: 0,9998 USDT

USDC TRY Alış: 7,618 TRY Satış: 7,586 TRY